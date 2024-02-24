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В Литве осквернили захоронения Великой Отечественной войны - РИА Новости, 24.02.2024
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14:15 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/litva-1929273321.html
В Литве осквернили захоронения Великой Отечественной войны
В Литве осквернили захоронения Великой Отечественной войны - РИА Новости, 24.02.2024
В Литве осквернили захоронения Великой Отечественной войны
В литовском городе Друскининкай неизвестной жидкостью был облит памятник советским воинам, а в Алитусе краской облили захоронение жертв нацистской оккупации,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:15
2024-02-24T14:15
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В литовском городе Друскининкай неизвестной жидкостью был облит памятник советским воинам, а в Алитусе краской облили захоронение жертв нацистской оккупации, сообщил департамент полиции Литвы. "В пятницу на Старом кладбище, расположенном на улице Винцаса Кудирки, замечено, что неизвестной жидкостью облит памятник советским воинам Второй мировой войны", - говорится в сообщении. Подозреваемые не установлены, поскольку вокруг кладбища нет камер видеонаблюдения. Отмечается, что полиция начала досудебное расследование по статье УК, которая предусматривает ответственность за вандализм на кладбище или за уничтожение могилы по расовым, национальным или религиозным мотивам. "В пятницу вечером на городском кладбище Алитуса патруль заметил, что краской облито массовое захоронение военнопленных и гражданских разных национальностей, уничтоженных во время нацистской оккупации", - сообщила полиция. По данным правоохранителей, на захоронении изображены "возможно, антисемитские знаки", подозреваемые пока не установлены, начато расследование об административном правонарушении. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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в мире, литва, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Литва, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Литве осквернили захоронения Великой Отечественной войны

В двух городах на юге Литвы осквернили захоронения Великой Отечественной войны

© Фото : Lietuvos policijaПолиция Литвы
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : Lietuvos policija
Полиция Литвы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В литовском городе Друскининкай неизвестной жидкостью был облит памятник советским воинам, а в Алитусе краской облили захоронение жертв нацистской оккупации, сообщил департамент полиции Литвы.
"В пятницу на Старом кладбище, расположенном на улице Винцаса Кудирки, замечено, что неизвестной жидкостью облит памятник советским воинам Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
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Подозреваемые не установлены, поскольку вокруг кладбища нет камер видеонаблюдения. Отмечается, что полиция начала досудебное расследование по статье УК, которая предусматривает ответственность за вандализм на кладбище или за уничтожение могилы по расовым, национальным или религиозным мотивам.
"В пятницу вечером на городском кладбище Алитуса патруль заметил, что краской облито массовое захоронение военнопленных и гражданских разных национальностей, уничтоженных во время нацистской оккупации", - сообщила полиция.
По данным правоохранителей, на захоронении изображены "возможно, антисемитские знаки", подозреваемые пока не установлены, начато расследование об административном правонарушении.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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