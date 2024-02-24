https://ria.ru/20240224/lebedev-1929274556.html

Шойгу выразил соболезнования родным председателя ВС Лебедева

Шойгу выразил соболезнования родным председателя ВС Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024

Шойгу выразил соболезнования родным председателя ВС Лебедева

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким умершего председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, назвал... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:26

2024-02-24T14:26

2024-02-24T14:26

россия

рсфср

вячеслав лебедев

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким умершего председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, назвал его компетентным и принципиальным профессионалом и талантливым руководителем. Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Вячеслава Михайловича Лебедева. Это большая утрата для всех, кто знал и работал под его руководством", - сказал Шойгу. Глава российского военного ведомства отметил, что Лебедев был высочайшим профессионалом и талантливым руководителем, пользовался заслуженным и непререкаемым авторитетом. Председателя Верховного суда, по словам министра обороны, уважали и ценили за компетентность и принципиальность. "Вячеслав Михайлович многое сделал для развития российской судебной системы и военных судов. Искренне разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Вячеславу Михайловичу", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929269414.html

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Дарья Буймова

россия, рсфср, вячеслав лебедев, сергей шойгу, общество