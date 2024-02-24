https://ria.ru/20240224/lebedev-1929274556.html
Шойгу выразил соболезнования родным председателя ВС Лебедева
Шойгу выразил соболезнования родным председателя ВС Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
Шойгу выразил соболезнования родным председателя ВС Лебедева
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким умершего председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, назвал... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:26
2024-02-24T14:26
2024-02-24T14:26
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким умершего председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, назвал его компетентным и принципиальным профессионалом и талантливым руководителем. Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Вячеслава Михайловича Лебедева. Это большая утрата для всех, кто знал и работал под его руководством", - сказал Шойгу. Глава российского военного ведомства отметил, что Лебедев был высочайшим профессионалом и талантливым руководителем, пользовался заслуженным и непререкаемым авторитетом. Председателя Верховного суда, по словам министра обороны, уважали и ценили за компетентность и принципиальность. "Вячеслав Михайлович многое сделал для развития российской судебной системы и военных судов. Искренне разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Вячеславу Михайловичу", - добавил Шойгу.
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россия, рсфср, вячеслав лебедев, сергей шойгу, общество
Россия, РСФСР, Вячеслав Лебедев, Сергей Шойгу, Общество
Шойгу выразил соболезнования родным председателя ВС Лебедева
Шойгу: Лебедев был профессионалом, компетентным и принципиальным
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким умершего председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, назвал его компетентным и принципиальным профессионалом и талантливым руководителем.
Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР
с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
Конституционный суд выразили соболезнования из-за смерти Лебедева
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Вячеслава Михайловича Лебедева. Это большая утрата для всех, кто знал и работал под его руководством", - сказал Шойгу.
Глава российского военного ведомства отметил, что Лебедев был высочайшим профессионалом и талантливым руководителем, пользовался заслуженным и непререкаемым авторитетом. Председателя Верховного суда, по словам министра обороны, уважали и ценили за компетентность и принципиальность.
"Вячеслав Михайлович многое сделал для развития российской судебной системы и военных судов. Искренне разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Вячеславу Михайловичу", - добавил Шойгу.
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев