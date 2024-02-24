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Шойгу выразил соболезнования родным председателя ВС Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
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14:26 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929274556.html
Шойгу выразил соболезнования родным председателя ВС Лебедева
Шойгу выразил соболезнования родным председателя ВС Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
Шойгу выразил соболезнования родным председателя ВС Лебедева
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким умершего председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, назвал... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:26
2024-02-24T14:26
россия
рсфср
вячеслав лебедев
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким умершего председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, назвал его компетентным и принципиальным профессионалом и талантливым руководителем. Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Вячеслава Михайловича Лебедева. Это большая утрата для всех, кто знал и работал под его руководством", - сказал Шойгу. Глава российского военного ведомства отметил, что Лебедев был высочайшим профессионалом и талантливым руководителем, пользовался заслуженным и непререкаемым авторитетом. Председателя Верховного суда, по словам министра обороны, уважали и ценили за компетентность и принципиальность. "Вячеслав Михайлович многое сделал для развития российской судебной системы и военных судов. Искренне разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Вячеславу Михайловичу", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929269414.html
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россия, рсфср, вячеслав лебедев, сергей шойгу, общество
Россия, РСФСР, Вячеслав Лебедев, Сергей Шойгу, Общество
Шойгу выразил соболезнования родным председателя ВС Лебедева

Шойгу: Лебедев был профессионалом, компетентным и принципиальным

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким умершего председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, назвал его компетентным и принципиальным профессионалом и талантливым руководителем.
Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Конституционный суд выразили соболезнования из-за смерти Лебедева
13:41
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Вячеслава Михайловича Лебедева. Это большая утрата для всех, кто знал и работал под его руководством", - сказал Шойгу.
Глава российского военного ведомства отметил, что Лебедев был высочайшим профессионалом и талантливым руководителем, пользовался заслуженным и непререкаемым авторитетом. Председателя Верховного суда, по словам министра обороны, уважали и ценили за компетентность и принципиальность.
"Вячеслав Михайлович многое сделал для развития российской судебной системы и военных судов. Искренне разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Вячеславу Михайловичу", - добавил Шойгу.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
12:14
 
РоссияРСФСРВячеслав ЛебедевСергей ШойгуОбщество
 
 
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