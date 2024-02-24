https://ria.ru/20240224/kosmos-1929251540.html

МИД назвал контакт с США по вопросу об оружии в космосе непродуктивным

МИД назвал контакт с США по вопросу об оружии в космосе непродуктивным - РИА Новости, 24.02.2024

МИД назвал контакт с США по вопросу об оружии в космосе непродуктивным

Контакт России и США по вопросу, связанному с обвинениями Вашингтона в адрес Москвы в планах якобы разместить противоспутниковое ядерное оружие в космосе,... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T10:24

2024-02-24T10:24

2024-02-24T13:42

космос - риа наука

россия

сша

москва

сергей рябков

юрий ушаков

джейк салливан

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_183:424:3071:2048_1920x0_80_0_0_4f41b7c6df8f76d9f579509937e8f278.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Контакт России и США по вопросу, связанному с обвинениями Вашингтона в адрес Москвы в планах якобы разместить противоспутниковое ядерное оружие в космосе, оказался непродуктивным, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. "Никакого продвижения по этой теме нет и быть не может. Причина понятна — абсурдность американских обвинений нас в якобы намерении развернуть какие-то системы с ядерным компонентом оружейного свойства в космосе. Как неоднократно уже в последнее время было подчеркнуто и как об этом заявил президент, таких намерений у нас нет. Американцы преследуют единственную цель демонизации России, выдвигая подобного рода обвинения. Поэтому контакт совершенно непродуктивный по этому вопросу", — сказал он. При этом замминистра посетовал, что американцы постоянно допускают утечки по вопросам, которые Россия и США договариваются оставлять в конфиденциальном поле."То есть вначале они настаивают на том, чтобы в публичное пространство не попадала никакая информация на этот счет. И буквально после обсуждения этой темы с нами сами же это все выпускают", — сказал Рябков. Отвечая на уточняющий вопрос, действительно ли имел место разговор между помощником президента России Юрием Ушаковым и советником по нацбезопасности президента США Джейком Салливаном, как и телефонные переговоры глав разведок двух стран Сергея Нарышкина и Уильяма Бернса по теме оружия в космосе, дипломат лишь повторил, что Москва не приемлет утечки из Вашингтона по вопросам, которые они сами просят оставить конфиденциальным, и осудил такой подход Штатов.Он также отметил, что США не представили никаких доказательств, обвинив Россию в планах развертывания ядерного оружия в космосе. По его словам, американцы используют эту тему в пропагандистских целях и это обычная манера для Вашингтона. Рябков подчеркнул, что здравомыслящие представители международного сообщества давно это поняли и не относятся серьезно к таким обвинениям со стороны США.Кроме того, Рябков указал, что в целом появление ядерного оружия в космосе — нецелесообразно, так как это неподходящая среда для его развертывания.Как отметил дипломат, Россия ждет изменения политики США для возобновления контактов по стратегической стабильности. По его словам, после того, как линия Вашингтона изменится, Москва будет готова оценить, насколько целесообразно обсуждать такие вопросы.Кроме того, замминистра рассказал, что Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года. Он напомнил, что это один из ключевых остающихся в силе компонентов регулирования этой сферы. Но при этом, как подчеркнул Рябков, в Москве видят, что США, приписывая России несуществующие намерения в космосе, одновременно хотят добиться для себя там превосходства, в том числе в сфере вооружений.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США в частном порядке предупредили Россию о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе, планы которого якобы вынашивает Москва. Белый дом ранее подтвердил, что угроза национальной безопасности, которая обсуждалась в американском конгрессе, касается якобы разрабатываемого Россией противоспутникового оружия. Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Москвой. Несколько источников сообщили, что в одном из каналов связи участвовали советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан и Юрий Ушаков, советник президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики. Директор ЦРУ Уильям Бернс обратился на прошлой неделе к Сергею Нарышкину, главе Службы внешней разведки (СВР) России, сообщил источник. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что американским законодателям на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России по "размещению ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Белый дом таким образом пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.В Москве неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности Китаем, выступает против гонки вооружений в космосе. В МИД отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги для размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, а в качестве основных оппонентов обозначаются Москва и Пекин.

https://ria.ru/20240218/kosmos-1928118723.html

https://ria.ru/20240222/ssha-1928868606.html

https://ria.ru/20240218/blinken-1928088130.html

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

https://ria.ru/20240216/gatilov-1927872085.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, сша, москва, сергей рябков, юрий ушаков, джейк салливан, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)