https://ria.ru/20240224/konkurs-1929263456.html

Квалифколлегия объявит о конкурсе на место председателя Верховного суда

Квалифколлегия объявит о конкурсе на место председателя Верховного суда - РИА Новости, 24.02.2024

Квалифколлегия объявит о конкурсе на место председателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) в ближайшее время объявит конкурс на вакансию председателя Верховного суда РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T12:44

2024-02-24T12:44

2024-02-24T12:44

россия

вячеслав лебедев

верховный суд рф

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) в ближайшее время объявит конкурс на вакансию председателя Верховного суда РФ, сообщили РИА Новости в суде. В субботу в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Высшая квалификационная коллегия судей должна объявить конкурс на открывшуюся вакансию", - сказали в суде. Уточняется, что после официального опубликования подать документы на пост главы ВС РФ могут желающие, подходящие под условия. Согласно закону о статусе судей, ВККС должна рассмотреть заявки за три месяца и передать свое заключение президенту РФ. Он, в свою очередь, внесет новую кандидатуру на утверждение в Совет Федерации.

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, вячеслав лебедев, верховный суд рф