https://ria.ru/20240224/konkurs-1929263456.html
Квалифколлегия объявит о конкурсе на место председателя Верховного суда
Квалифколлегия объявит о конкурсе на место председателя Верховного суда - РИА Новости, 24.02.2024
Квалифколлегия объявит о конкурсе на место председателя Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) в ближайшее время объявит конкурс на вакансию председателя Верховного суда РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:44
2024-02-24T12:44
2024-02-24T12:44
россия
вячеслав лебедев
верховный суд рф
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) в ближайшее время объявит конкурс на вакансию председателя Верховного суда РФ, сообщили РИА Новости в суде. В субботу в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Высшая квалификационная коллегия судей должна объявить конкурс на открывшуюся вакансию", - сказали в суде. Уточняется, что после официального опубликования подать документы на пост главы ВС РФ могут желающие, подходящие под условия. Согласно закону о статусе судей, ВККС должна рассмотреть заявки за три месяца и передать свое заключение президенту РФ. Он, в свою очередь, внесет новую кандидатуру на утверждение в Совет Федерации.
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав лебедев, верховный суд рф
Россия, Вячеслав Лебедев, Верховный суд РФ
Квалифколлегия объявит о конкурсе на место председателя Верховного суда
Квалифколлегия объявит о конкурсе на место председателя ВС после смерти Лебедева