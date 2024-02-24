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Квалифколлегия объявит о конкурсе на место председателя Верховного суда - РИА Новости, 24.02.2024
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12:44 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/konkurs-1929263456.html
Квалифколлегия объявит о конкурсе на место председателя Верховного суда
Квалифколлегия объявит о конкурсе на место председателя Верховного суда - РИА Новости, 24.02.2024
Квалифколлегия объявит о конкурсе на место председателя Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) в ближайшее время объявит конкурс на вакансию председателя Верховного суда РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:44
2024-02-24T12:44
россия
вячеслав лебедев
верховный суд рф
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) в ближайшее время объявит конкурс на вакансию председателя Верховного суда РФ, сообщили РИА Новости в суде. В субботу в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Высшая квалификационная коллегия судей должна объявить конкурс на открывшуюся вакансию", - сказали в суде. Уточняется, что после официального опубликования подать документы на пост главы ВС РФ могут желающие, подходящие под условия. Согласно закону о статусе судей, ВККС должна рассмотреть заявки за три месяца и передать свое заключение президенту РФ. Он, в свою очередь, внесет новую кандидатуру на утверждение в Совет Федерации.
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россия, вячеслав лебедев, верховный суд рф
Россия, Вячеслав Лебедев, Верховный суд РФ
Квалифколлегия объявит о конкурсе на место председателя Верховного суда

Квалифколлегия объявит о конкурсе на место председателя ВС после смерти Лебедева

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) в ближайшее время объявит конкурс на вакансию председателя Верховного суда РФ, сообщили РИА Новости в суде.
В субботу в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
"Высшая квалификационная коллегия судей должна объявить конкурс на открывшуюся вакансию", - сказали в суде. Уточняется, что после официального опубликования подать документы на пост главы ВС РФ могут желающие, подходящие под условия.
Согласно закону о статусе судей, ВККС должна рассмотреть заявки за три месяца и передать свое заключение президенту РФ. Он, в свою очередь, внесет новую кандидатуру на утверждение в Совет Федерации.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
12:14
 
РоссияВячеслав ЛебедевВерховный суд РФ
 
 
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