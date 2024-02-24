https://ria.ru/20240224/khakery-1929314671.html

Хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала

Хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала - РИА Новости, 24.02.2024

Хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала

Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", запустив в бегущей строке антиамериканские и пророссийские лозунги на русском и украинском языках,... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T21:00

2024-02-24T21:00

2024-02-24T21:09

в мире

украина

авдеевка

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929315038_0:0:2777:1562_1920x0_80_0_0_bda5963b065713a1c34e22b407a028b8.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", запустив в бегущей строке антиамериканские и пророссийские лозунги на русском и украинском языках, сообщили журналисты канала. "Сегодня в 18.33 (19.33 мск - ред.) телеканал "Прямой" подвергся российской хакерской атаке. В онлайн-трансляции "Прямого" на YouTube была "взломана" бегущая информационная строка, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Прямого". В сообщении указывается, что специалисты все еще устраняют последствия атаки. На данный момент бегущая строка отключена. В записи эфире, размещенной на YouTube-канале "Прямого" видны последствия взлома бегущей строки. "США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка - только начало в войне до "последнего украинца". Преступную власть к ответу. Помощь Украине ведет к руинам. Остановите войну, пока все города мира не превратились в Авдеевку", - гласят некоторые из текстовых сообщений, транслировавшихся в эфире "Прямого" около 20 минут.

https://ria.ru/20240222/khakery-1928901843.html

https://ria.ru/20240220/khakery-1928358907.html

украина

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, авдеевка, технологии