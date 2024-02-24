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Хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала - РИА Новости, 24.02.2024
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21:00 24.02.2024 (обновлено: 21:09 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/khakery-1929314671.html
Хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала
Хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала - РИА Новости, 24.02.2024
Хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала
Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", запустив в бегущей строке антиамериканские и пророссийские лозунги на русском и украинском языках,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:00
2024-02-24T21:09
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", запустив в бегущей строке антиамериканские и пророссийские лозунги на русском и украинском языках, сообщили журналисты канала. "Сегодня в 18.33 (19.33 мск - ред.) телеканал "Прямой" подвергся российской хакерской атаке. В онлайн-трансляции "Прямого" на YouTube была "взломана" бегущая информационная строка, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Прямого". В сообщении указывается, что специалисты все еще устраняют последствия атаки. На данный момент бегущая строка отключена. В записи эфире, размещенной на YouTube-канале "Прямого" видны последствия взлома бегущей строки. "США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка - только начало в войне до "последнего украинца". Преступную власть к ответу. Помощь Украине ведет к руинам. Остановите войну, пока все города мира не превратились в Авдеевку", - гласят некоторые из текстовых сообщений, транслировавшихся в эфире "Прямого" около 20 минут.
https://ria.ru/20240222/khakery-1928901843.html
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в мире, украина, авдеевка, технологии
В мире, Украина, Авдеевка, Технологии
Хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала

Хакеры разместили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала "Прямой"

Скриншот онлайн-трансляции украинского телеканала "Прямой"
Скриншот онлайн-трансляции украинского телеканала Прямой
Скриншот онлайн-трансляции украинского телеканала "Прямой"
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", запустив в бегущей строке антиамериканские и пророссийские лозунги на русском и украинском языках, сообщили журналисты канала.
"Сегодня в 18.33 (19.33 мск - ред.) телеканал "Прямой" подвергся российской хакерской атаке. В онлайн-трансляции "Прямого" на YouTube была "взломана" бегущая информационная строка, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Прямого".
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В сообщении указывается, что специалисты все еще устраняют последствия атаки. На данный момент бегущая строка отключена.
В записи эфире, размещенной на YouTube-канале "Прямого" видны последствия взлома бегущей строки.
"США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка - только начало в войне до "последнего украинца". Преступную власть к ответу. Помощь Украине ведет к руинам. Остановите войну, пока все города мира не превратились в Авдеевку", - гласят некоторые из текстовых сообщений, транслировавшихся в эфире "Прямого" около 20 минут.
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