Хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала
Хакеры разместили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала "Прямой"
Скриншот онлайн-трансляции украинского телеканала "Прямой"
Скриншот онлайн-трансляции украинского телеканала "Прямой"
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", запустив в бегущей строке антиамериканские и пророссийские лозунги на русском и украинском языках, сообщили журналисты канала.
"Сегодня в 18.33 (19.33 мск - ред.) телеканал "Прямой" подвергся российской хакерской атаке. В онлайн-трансляции "Прямого" на YouTube была "взломана" бегущая информационная строка, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Прямого".
В сообщении указывается, что специалисты все еще устраняют последствия атаки. На данный момент бегущая строка отключена.
В записи эфире, размещенной на YouTube-канале "Прямого" видны последствия взлома бегущей строки.
"США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка - только начало в войне до "последнего украинца". Преступную власть к ответу. Помощь Украине ведет к руинам. Остановите войну, пока все города мира не превратились в Авдеевку", - гласят некоторые из текстовых сообщений, транслировавшихся в эфире "Прямого" около 20 минут.