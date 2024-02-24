https://ria.ru/20240224/gnev-1929290010.html

"Ты проиграл". Слова Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети

"Ты проиграл". Слова Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 24.02.2024

"Ты проиграл". Слова Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети

Пользователи социальной сети X раскритиковали слова президента Владимира Зеленского о необходимости поражения России в конфликте на Украине ради достижения... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T16:56

2024-02-24T16:56

2024-02-24T16:56

в мире

россия

украина

италия

владимир зеленский

джорджа мелони

джастин трюдо

еврокомиссия

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали слова президента Владимира Зеленского о необходимости поражения России в конфликте на Украине ради достижения мира."Ты – обуза для Запада. Удачи потом выбраться из этой ситуация целым и невредимым", — написал LessonOwl"Этот шут своей комедией показывает, что весь мир с ним заодно. Но они с тобой только до окончания войны, потом они забудут тебя и твою страну", — указал Ummedsutha59630"Твоя война проиграна. Договаривайся о мире немедленно!" — призвал Pi."Уничтожение Украины произойдет из-за неправильного решения ее президента", — отметил AcoolTwo2"Зеленский любым враньем будет пытаться сохранять поток денег, чтобы потом их своровать", — ackerman_josСегодня премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев. По информации Reuters, лидеры западных стран посетили столицу республики, чтобы "выразить солидарность с Украиной".

https://ria.ru/20240224/likvidatsiya-1929266531.html

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россия

украина

италия

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в мире, россия, украина, италия, владимир зеленский, джорджа мелони, джастин трюдо, еврокомиссия, политика