Рейтинг@Mail.ru
"Ты проиграл". Слова Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/gnev-1929290010.html
"Ты проиграл". Слова Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети
"Ты проиграл". Слова Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 24.02.2024
"Ты проиграл". Слова Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети
Пользователи социальной сети X раскритиковали слова президента Владимира Зеленского о необходимости поражения России в конфликте на Украине ради достижения... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T16:56
2024-02-24T16:56
в мире
россия
украина
италия
владимир зеленский
джорджа мелони
джастин трюдо
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772040_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_5b1d8b3a54a02cc1ed79cff9c667d76f.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали слова президента Владимира Зеленского о необходимости поражения России в конфликте на Украине ради достижения мира.&quot;Ты – обуза для Запада. Удачи потом выбраться из этой ситуация целым и невредимым&quot;, — написал LessonOwl"Этот шут своей комедией показывает, что весь мир с ним заодно. Но они с тобой только до окончания войны, потом они забудут тебя и твою страну", — указал Ummedsutha59630"Твоя война проиграна. Договаривайся о мире немедленно!" — призвал Pi."Уничтожение Украины произойдет из-за неправильного решения ее президента", — отметил AcoolTwo2&quot;Зеленский любым враньем будет пытаться сохранять поток денег, чтобы потом их своровать&quot;, — ackerman_josСегодня премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев. По информации Reuters, лидеры западных стран посетили столицу республики, чтобы "выразить солидарность с Украиной".
https://ria.ru/20240224/likvidatsiya-1929266531.html
https://ria.ru/20240224/plan-1929258083.html
россия
украина
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772040_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9dded881c91771a7b69c3eeb176a808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, италия, владимир зеленский, джорджа мелони, джастин трюдо, еврокомиссия, политика
В мире, Россия, Украина, Италия, Владимир Зеленский, Джорджа Мелони, Джастин Трюдо, Еврокомиссия, Политика
"Ты проиграл". Слова Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети

Пользователи X раскритиковали слова Зеленского о поражении России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали слова президента Владимира Зеленского о необходимости поражения России в конфликте на Украине ради достижения мира.
«

"Ты – обуза для Запада. Удачи потом выбраться из этой ситуация целым и невредимым", — написал LessonOwl

Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
"Их послал Сырский". В США раскрыли, кого ВС России уничтожили в Авдеевке
13:17
"Этот шут своей комедией показывает, что весь мир с ним заодно. Но они с тобой только до окончания войны, потом они забудут тебя и твою страну", — указал Ummedsutha59630
"Твоя война проиграна. Договаривайся о мире немедленно!" — призвал Pi.
"Уничтожение Украины произойдет из-за неправильного решения ее президента", — отметил AcoolTwo2
«

"Зеленский любым враньем будет пытаться сохранять поток денег, чтобы потом их своровать", — ackerman_jos

Сегодня премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев. По информации Reuters, лидеры западных стран посетили столицу республики, чтобы "выразить солидарность с Украиной".
Военнослужащие США во время учений в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
"На Калининград". СМИ раскрыли план НАТО против России
11:44
 
В миреРоссияУкраинаИталияВладимир ЗеленскийДжорджа МелониДжастин ТрюдоЕврокомиссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала