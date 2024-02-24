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В Фонд президентских грантов выделили 70 миллиардов рублей
В Фонд президентских грантов выделили 70 миллиардов рублей - РИА Новости, 25.02.2024
В Фонд президентских грантов выделили 70 миллиардов рублей
По поручению президента России Владимира Путина за семь лет из федерального бюджета на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций было... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-24T19:10
2024-02-24T19:10
2024-02-25T11:32
экономика
россия
сергей кириенко
владимир путин
фонд президентских грантов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. По поручению президента России Владимира Путина за семь лет из федерального бюджета на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций было выделено более 70 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. "Сегодня подводим итоги работы Фонда президентских грантов за последние годы, он в таком виде возник семь лет назад. И вот мы, подводя итоги, конечно, можно посчитать эти итоги в миллиардах рублей, тоже получается серьезно, потому что за это время по поручению президента на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций выделено только из федерального бюджета более 70 миллиардов рублей", - сказал Кириенко на Дне некоммерческих организаций в рамках выставки-форума "Россия". Он добавил, что софинансирование составило 65 миллиардов рублей. "Задумаемся, за семь лет - это 135 миллиардов рублей. Плюс регионы, которые у нас за это время… у нас за это время объем финансирования, который регионы вкладывают в поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов регионов, тоже вырос в разы", - уточнил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ. Кириенко отметил, что в общей сложности поддержано 43 тысячи проектов. "Примерно 19 тысяч организаций и 43 тысячи проектов (поддержано - ред.). Но самая главная цифра это, наверное, количество людей, которые благодаря этому получили помощь. Это получается более 15 миллионов человек", - заявил он.
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экономика, россия, сергей кириенко, владимир путин, фонд президентских грантов
Экономика, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Фонд президентских грантов
В Фонд президентских грантов выделили 70 миллиардов рублей
Кириенко: в Фонд президентских грантов за семь лет выделили 70 млрд рублей
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. По поручению президента России Владимира Путина за семь лет из федерального бюджета на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций было выделено более 70 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
«
"Сегодня подводим итоги работы Фонда президентских грантов за последние годы, он в таком виде возник семь лет назад. И вот мы, подводя итоги, конечно, можно посчитать эти итоги в миллиардах рублей, тоже получается серьезно, потому что за это время по поручению президента на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций выделено только из федерального бюджета более 70 миллиардов рублей", - сказал Кириенко на Дне некоммерческих организаций в рамках выставки-форума "Россия".
Он добавил, что софинансирование составило 65 миллиардов рублей.
"Задумаемся, за семь лет - это 135 миллиардов рублей. Плюс регионы, которые у нас за это время… у нас за это время объем финансирования, который регионы вкладывают в поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов регионов, тоже вырос в разы", - уточнил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.
Кириенко отметил, что в общей сложности поддержано 43 тысячи проектов.
"Примерно 19 тысяч организаций и 43 тысячи проектов (поддержано - ред.). Но самая главная цифра это, наверное, количество людей, которые благодаря этому получили помощь. Это получается более 15 миллионов человек", - заявил он.
Новые регионы получат поддержку Фонда президентских грантов