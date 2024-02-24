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В Фонд президентских грантов выделили 70 миллиардов рублей

В Фонд президентских грантов выделили 70 миллиардов рублей - РИА Новости, 25.02.2024

В Фонд президентских грантов выделили 70 миллиардов рублей

По поручению президента России Владимира Путина за семь лет из федерального бюджета на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций было... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-24T19:10

2024-02-24T19:10

2024-02-25T11:32

экономика

россия

сергей кириенко

владимир путин

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. По поручению президента России Владимира Путина за семь лет из федерального бюджета на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций было выделено более 70 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. "Сегодня подводим итоги работы Фонда президентских грантов за последние годы, он в таком виде возник семь лет назад. И вот мы, подводя итоги, конечно, можно посчитать эти итоги в миллиардах рублей, тоже получается серьезно, потому что за это время по поручению президента на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций выделено только из федерального бюджета более 70 миллиардов рублей", - сказал Кириенко на Дне некоммерческих организаций в рамках выставки-форума "Россия". Он добавил, что софинансирование составило 65 миллиардов рублей. "Задумаемся, за семь лет - это 135 миллиардов рублей. Плюс регионы, которые у нас за это время… у нас за это время объем финансирования, который регионы вкладывают в поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов регионов, тоже вырос в разы", - уточнил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ. Кириенко отметил, что в общей сложности поддержано 43 тысячи проектов. "Примерно 19 тысяч организаций и 43 тысячи проектов (поддержано - ред.). Но самая главная цифра это, наверное, количество людей, которые благодаря этому получили помощь. Это получается более 15 миллионов человек", - заявил он.

https://ria.ru/20240112/poluchat-1921022496.html

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экономика, россия, сергей кириенко, владимир путин, фонд президентских грантов