https://ria.ru/20240224/dzhonson-1929249157.html

Борис Джонсон прибыл в Киев

Борис Джонсон прибыл в Киев - РИА Новости, 24.02.2024

Борис Джонсон прибыл в Киев

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T09:48

2024-02-24T09:48

2024-02-24T09:48

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее в субботу западные СМИ сообщили, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в столицу Украины. "Борис Джонсон также в Киеве", - написал Гончаренко. Как сообщали ранее украинские СМИ, Владимир Зеленский примет участие в первой под председательством Италии онлайн-встрече лидеров стран "Большой семерки", запланированной на 24 февраля.

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киев

италия

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Варвара Скокшина

в мире, киев, италия, великобритания, борис джонсон, алексей гончаренко, джорджа мелони, еврокомиссия