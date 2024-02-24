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Борис Джонсон прибыл в Киев - РИА Новости, 24.02.2024
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09:48 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/dzhonson-1929249157.html
Борис Джонсон прибыл в Киев
Борис Джонсон прибыл в Киев - РИА Новости, 24.02.2024
Борис Джонсон прибыл в Киев
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T09:48
2024-02-24T09:48
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее в субботу западные СМИ сообщили, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в столицу Украины. "Борис Джонсон также в Киеве", - написал Гончаренко. Как сообщали ранее украинские СМИ, Владимир Зеленский примет участие в первой под председательством Италии онлайн-встрече лидеров стран "Большой семерки", запланированной на 24 февраля.
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в мире, киев, италия, великобритания, борис джонсон, алексей гончаренко, джорджа мелони, еврокомиссия
В мире, Киев, Италия, Великобритания, Борис Джонсон, Алексей Гончаренко, Джорджа Мелони, Еврокомиссия
Борис Джонсон прибыл в Киев

Гончаренко: экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев

© Фото : Офис президента УкраиныБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу западные СМИ сообщили, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в столицу Украины.
"Борис Джонсон также в Киеве", - написал Гончаренко.
Как сообщали ранее украинские СМИ, Владимир Зеленский примет участие в первой под председательством Италии онлайн-встрече лидеров стран "Большой семерки", запланированной на 24 февраля.
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В миреКиевИталияВеликобританияБорис ДжонсонАлексей ГончаренкоДжорджа МелониЕврокомиссия
 
 
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