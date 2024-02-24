https://ria.ru/20240224/boby-1929270817.html

Неизвестные повредили вагоны с украинскими бобами в Дорохуске в Польше

Неизвестные повредили вагоны с украинскими бобами в Дорохуске в Польше - РИА Новости, 24.02.2024

Неизвестные повредили вагоны с украинскими бобами в Дорохуске в Польше

Неизвестные повредили вагоны с бобами на пропускном пункте "Дорохуск" на границе с Польшей, сообщило Министерство инфраструктуры Украины. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T13:53

2024-02-24T13:53

2024-02-24T17:15

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Неизвестные повредили вагоны с бобами на пропускном пункте "Дорохуск" на границе с Польшей, сообщило Министерство инфраструктуры Украины."Третий раз повредили украинскую агропродукцию на польской железнодорожной станции Дорохуск. <...> Сегодня около девяти утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами", — говорится в публикации в Telegram-канале.Отмечается, что компания "Украинская железная дорога" в очередной раз обратилась в польские правоохранительные органы. Кроме того, министр инфраструктуры страны Александр Кубраков призвал Варшаву немедленно отреагировать на произошедшее.Позднее представитель польской полиции Эва Чыж сообщила, что неизвестные в Дорохуске также высыпали сою из вагона поезда, который два дня назад въехал с Украины. По информации ведомства, на рельсах оказалось около пяти тонн соевых бобов. Сейчас полицейские собирают улики, осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после инцидентов с украинским зерном на границе с Польшей завели уголовные дела. Кубраков сообщал, что неизвестные вскрыли зерновозы на железнодорожной станции в Польше, высыпав содержимое вагонов. Подобные акции происходили и ранее. Так, 20 февраля протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на погранпереходе в Медыке два вагона кукурузы в знак протеста против поставок сельхозпродукции с Украины. Еще один инцидент произошел в Дорохуске. Там фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом.После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240223/polsha-1929118698.html

https://ria.ru/20240223/shmygal-1929200205.html

https://ria.ru/20240221/polsha-1928658323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, киев, денис шмыгаль, евросоюз, украинская железная дорога, всемирная торговая организация (вто)