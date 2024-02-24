https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929239459.html

В ВС России создали штатные подразделения беспилотников

В ВС России создали штатные подразделения беспилотников - РИА Новости, 24.02.2024

В ВС России создали штатные подразделения беспилотников

Штатные подразделения применения беспилотных летательных аппаратов созданы в соединениях и частях Вооруженных сил России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:11

2024-02-24T08:11

2024-02-24T08:11

безопасность

россия

сергей шойгу

андрей мордвичев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Штатные подразделения применения беспилотных летательных аппаратов созданы в соединениях и частях Вооруженных сил России, сообщили в Минобороны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне спецоперации, где заслушал доклады командующего офицеров штаба. "Командующий группировкой Андрей Мордвичев доложил, что в соответствии с указаниями министра обороны РФ в соединениях и частях созданы штатные подразделения применения беспилотных летательных аппаратов, на вооружении которых стоят как разведывательные, так и ударные беспилотники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240224/bespilotniki-1929239041.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу, андрей мордвичев