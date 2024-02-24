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В ВС России создали штатные подразделения беспилотников - РИА Новости, 24.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:11 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929239459.html
В ВС России создали штатные подразделения беспилотников
В ВС России создали штатные подразделения беспилотников - РИА Новости, 24.02.2024
В ВС России создали штатные подразделения беспилотников
Штатные подразделения применения беспилотных летательных аппаратов созданы в соединениях и частях Вооруженных сил России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:11
2024-02-24T08:11
безопасность
россия
сергей шойгу
андрей мордвичев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Штатные подразделения применения беспилотных летательных аппаратов созданы в соединениях и частях Вооруженных сил России, сообщили в Минобороны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне спецоперации, где заслушал доклады командующего офицеров штаба. "Командующий группировкой Андрей Мордвичев доложил, что в соответствии с указаниями министра обороны РФ в соединениях и частях созданы штатные подразделения применения беспилотных летательных аппаратов, на вооружении которых стоят как разведывательные, так и ударные беспилотники", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, сергей шойгу, андрей мордвичев
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Андрей Мордвичев, Специальная военная операция на Украине
В ВС России создали штатные подразделения беспилотников

Минобороны: в российских ВС создали штатные подразделения беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры БПЛА
Операторы БПЛА - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Штатные подразделения применения беспилотных летательных аппаратов созданы в соединениях и частях Вооруженных сил России, сообщили в Минобороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне спецоперации, где заслушал доклады командующего офицеров штаба.
"Командующий группировкой Андрей Мордвичев доложил, что в соответствии с указаниями министра обороны РФ в соединениях и частях созданы штатные подразделения применения беспилотных летательных аппаратов, на вооружении которых стоят как разведывательные, так и ударные беспилотники", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуАндрей Мордвичев
 
 
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