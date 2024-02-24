Рейтинг@Mail.ru
ВСУ при освобождении Авдеевки были отброшены минимум на десять километров - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 24.02.2024 (обновлено: 13:31 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/avdeevka-1929238498.html
ВСУ при освобождении Авдеевки были отброшены минимум на десять километров
ВСУ при освобождении Авдеевки были отброшены минимум на десять километров - РИА Новости, 24.02.2024
ВСУ при освобождении Авдеевки были отброшены минимум на десять километров
Во время операции по освобождению Авдеевки российские бойцы отбросили украинские войска более чем на десять километров, доложил командующий группировкой "Центр" РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:04
2024-02-24T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
сергей шойгу
андрей мордвичев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929245534_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_333e6a6280be0df16c9c52379cbf4a8f.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Во время операции по освобождению Авдеевки российские бойцы отбросили украинские войска более чем на десять километров, доложил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев министру обороны Сергею Шойгу во время визита главы ведомства в зону СВО. &quot;Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны России, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на десять километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях&quot;, — уточнили в Минобороны.Шойгу сегодня проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба. По словам Мордвичева, боевики ВСУ массово сдаются в плен.&quot;Мы порядка 200 пленных уже вывели после зачистки и, по поступающей информации, в ближайшие дни планируем еще около сотни пленных выковырять&quot;, — рассказал военачальник.В ответ Шойгу обратил особое внимание на необходимость гуманного отношения к взятым в плен бойцам противника, напомнив о соответствующем приказе президента Владимира Путина.Мордвичев также сообщил, что несмотря на "нытье" киевского режима об остром дефиците снарядов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась.Помимо этого, министру обороны представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной во время спецоперации. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин обратил внимание, что "если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом". При этом он отметил, что западная техника имеет существенные недостатки, в частности, слабую проходимость.&quot;Всему миру понятно, что лучший автомат — это калашников, нет, все равно лезут&quot;, — указал Шойгу.Во время визита министр также наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием, пообщался с военнослужащими и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ.
https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929105127.html
https://ria.ru/20240222/porazhenie-1928936380.html
https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929119555.html
https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929123747.html
россия
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне спецоперации
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне спецоперации, сообщили в министерстве.
2024-02-24T08:04
true
PT3M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929245534_166:0:1606:1080_1920x0_80_0_0_e839fadb56d77185cd9026ac52b9539e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, авдеевка, сергей шойгу, андрей мордвичев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, Сергей Шойгу, Андрей Мордвичев
ВСУ при освобождении Авдеевки были отброшены минимум на десять километров

Минобороны: ВСУ при освобождении Авдеевки были отброшены на десять километров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Во время операции по освобождению Авдеевки российские бойцы отбросили украинские войска более чем на десять километров, доложил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев министру обороны Сергею Шойгу во время визита главы ведомства в зону СВО.
«

"Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны России, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на десять километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях", — уточнили в Минобороны.

Бойцы ушли на багги от пикирующего украинского дрона в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Российские бойцы на багги ушли от дрона-камикадзе в Авдеевке
Вчера, 07:04
Шойгу сегодня проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба.
По словам Мордвичева, боевики ВСУ массово сдаются в плен.
«

"Мы порядка 200 пленных уже вывели после зачистки и, по поступающей информации, в ближайшие дни планируем еще около сотни пленных выковырять", — рассказал военачальник.

В ответ Шойгу обратил особое внимание на необходимость гуманного отношения к взятым в плен бойцам противника, напомнив о соответствующем приказе президента Владимира Путина.
Мордвичев также сообщил, что несмотря на "нытье" киевского режима об остром дефиците снарядов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась.
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
"По десять тысяч". СМИ назвали причину поражения ВСУ в Авдеевке
22 февраля, 12:01
Помимо этого, министру обороны представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной во время спецоперации. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин обратил внимание, что "если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом". При этом он отметил, что западная техника имеет существенные недостатки, в частности, слабую проходимость.
«

"Всему миру понятно, что лучший автомат — это калашников, нет, все равно лезут", — указал Шойгу.

Во время визита министр также наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием, пообщался с военнослужащими и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач.
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
"Полный ад". ВСУ рассказали, что с ними произошло в Авдеевке
Вчера, 10:10
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.
Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ.
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
"Начало конца": в США раскрыли, что ждет ВСУ после бегства из Авдеевки
Вчера, 10:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАвдеевкаСергей ШойгуАндрей Мордвичев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала