https://ria.ru/20240224/avdeevka-1929238498.html

ВСУ при освобождении Авдеевки были отброшены минимум на десять километров

ВСУ при освобождении Авдеевки были отброшены минимум на десять километров - РИА Новости, 24.02.2024

ВСУ при освобождении Авдеевки были отброшены минимум на десять километров

Во время операции по освобождению Авдеевки российские бойцы отбросили украинские войска более чем на десять километров, доложил командующий группировкой "Центр" РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:04

2024-02-24T08:04

2024-02-24T13:31

специальная военная операция на украине

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авдеевка

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андрей мордвичев

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Во время операции по освобождению Авдеевки российские бойцы отбросили украинские войска более чем на десять километров, доложил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев министру обороны Сергею Шойгу во время визита главы ведомства в зону СВО. "Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны России, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на десять километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях", — уточнили в Минобороны.Шойгу сегодня проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба. По словам Мордвичева, боевики ВСУ массово сдаются в плен."Мы порядка 200 пленных уже вывели после зачистки и, по поступающей информации, в ближайшие дни планируем еще около сотни пленных выковырять", — рассказал военачальник.В ответ Шойгу обратил особое внимание на необходимость гуманного отношения к взятым в плен бойцам противника, напомнив о соответствующем приказе президента Владимира Путина.Мордвичев также сообщил, что несмотря на "нытье" киевского режима об остром дефиците снарядов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась.Помимо этого, министру обороны представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной во время спецоперации. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин обратил внимание, что "если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом". При этом он отметил, что западная техника имеет существенные недостатки, в частности, слабую проходимость."Всему миру понятно, что лучший автомат — это калашников, нет, все равно лезут", — указал Шойгу.Во время визита министр также наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием, пообщался с военнослужащими и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ.

https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929105127.html

https://ria.ru/20240222/porazhenie-1928936380.html

https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929119555.html

https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929123747.html

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Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне спецоперации Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне спецоперации, сообщили в министерстве. 2024-02-24T08:04 true PT3M58S

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Варвара Скокшина

в мире, россия, авдеевка, сергей шойгу, андрей мордвичев