https://ria.ru/20240224/avdeevka-1929237817.html

Остатки ВСУ в Авдеевке массово сдаются в плен во время зачистки

Остатки ВСУ в Авдеевке массово сдаются в плен во время зачистки - РИА Новости, 24.02.2024

Остатки ВСУ в Авдеевке массово сдаются в плен во время зачистки

Остатки ВСУ в Авдеевке массово сдаются в плен во время зачистки, уже взято около 200 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:02

2024-02-24T08:02

2024-02-24T09:22

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

авдеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Остатки ВСУ в Авдеевке массово сдаются в плен во время зачистки, уже взято около 200 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне спецоперации. Офицеры доложили ему о массовой сдаче в плен военнослужащих Украины в Авдеевке. "Мы порядка 200 пленных уже вывели после зачистки, и по поступающей информации, в ближайшие дни планируем еще около сотни пленных выковырять", - сказал командующий группировкой Андрей Мордвичев.

https://ria.ru/20240224/plen-1929233823.html

авдеевка

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Взятые в плен украинские военные в Авдеевке Минобороны России показало взятых в плен в Авдеевке украинских военных. Один из них, Андрей Бабурин, призвал воюющих соотечественников сдаваться в плен, чтобы выжить. 2024-02-24T08:02 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), авдеевка, вооруженные силы украины