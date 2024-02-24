https://ria.ru/20240224/avdeevka-1929237817.html
Остатки ВСУ в Авдеевке массово сдаются в плен во время зачистки
Остатки ВСУ в Авдеевке массово сдаются в плен во время зачистки - РИА Новости, 24.02.2024
Остатки ВСУ в Авдеевке массово сдаются в плен во время зачистки
Остатки ВСУ в Авдеевке массово сдаются в плен во время зачистки, уже взято около 200 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:02
2024-02-24T08:02
2024-02-24T09:22
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
авдеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Остатки ВСУ в Авдеевке массово сдаются в плен во время зачистки, уже взято около 200 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне спецоперации. Офицеры доложили ему о массовой сдаче в плен военнослужащих Украины в Авдеевке. "Мы порядка 200 пленных уже вывели после зачистки, и по поступающей информации, в ближайшие дни планируем еще около сотни пленных выковырять", - сказал командующий группировкой Андрей Мордвичев.
https://ria.ru/20240224/plen-1929233823.html
авдеевка
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Взятые в плен украинские военные в Авдеевке
Минобороны России показало взятых в плен в Авдеевке украинских военных. Один из них, Андрей Бабурин, призвал воюющих соотечественников сдаваться в плен, чтобы выжить.
2024-02-24T08:02
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Авдеевка, Вооруженные силы Украины
Остатки ВСУ в Авдеевке массово сдаются в плен во время зачистки
Минобороны: остатки ВСУ в Авдеевке массово сдаются в плен во время зачистки