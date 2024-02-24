https://ria.ru/20240224/aktivy-1929227293.html

Белый дом заявил о сложностях с конфискацией российских активов

Белый дом заявил о сложностях с конфискацией российских активов - РИА Новости, 24.02.2024

Белый дом заявил о сложностях с конфискацией российских активов

США столкнулись со сложностями в стремлении конфисковать замороженные Западом суверенные российские активы и вынуждены признать, что это не так просто, как... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T01:17

2024-02-24T01:17

2024-02-24T09:42

россия

сша

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карин жан-пьер

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в мире

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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США столкнулись со сложностями в стремлении конфисковать замороженные Западом суверенные российские активы и вынуждены признать, что это не так просто, как могло показаться, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Я просто хочу донести, что это сложно и не так просто, как может показаться. У меня нет никаких новых объявлений", — сказала она журналистам на вопрос о планах американской администрации конфисковать суверенные российские активы. По словам Жан-Пьер, после начала российской спецоперации Штаты вместе со своими западными союзниками смогли быстро заморозить около 300 миллиардов долларов. Но, как отметила она, дальнейшие действия с этими средствами осложняются тем, что большинство активов хранятся в других странах, а не в США."Я не могу говорить за другие государства", — пояснила Жан-Пьер, комментируя отсутствие решения по этому вопросу.В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, поскольку в ЕС все еще не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один из европейских дипломатов, данный вопрос сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии". Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240224/sanktsii-1929227154.html

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929220909.html

https://ria.ru/20240223/oae-1929216358.html

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россия, сша, украина, карин жан-пьер, евросоюз, в мире