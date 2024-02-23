https://ria.ru/20240223/zaderzhanie-1929168049.html
В Петербурге задержали основателя ночного клуба по делу о заказном убийстве
В Петербурге задержали основателя ночного клуба по делу о заказном убийстве - РИА Новости, 23.02.2024
В Петербурге задержали основателя ночного клуба по делу о заказном убийстве
Предполагаемый заказчик убийства 24-летней давности, а также его возможный сообщник задержаны в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:20
2024-02-23T16:20
2024-02-23T16:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев – РИА Новости. Предполагаемый заказчик убийства 24-летней давности, а также его возможный сообщник задержаны в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, 26 января 2000 года в холле общежития на Сиреневом бульваре, 9 нашли тело 24-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Также с места происшествия в больницу была доставлена очевидица, получившая огнестрельные ранения. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. "В ходе работы по уголовном делу сыщиками была получена оперативная информация о причастности к преступлению 53-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, проживающего в Московском районе Петербурга, и 49-летнего жителя Красногврадейского района. Двадцать второго февраля... в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий опергруппой управления уголовного розыска главка подозреваемые в совершенном преступлении были задержаны", – говорится в сообщении. Как уточняют в полиции, 53-летний мужчина, предположительно, разработал план убийства и нашел исполнителей "на фоне личных неприязненных отношений к погибшему". После того, как неустановленные лица исполнили "заказ", подозреваемый обратился к своему знакомому, ранее неоднократно судимому, который помог ему скрыть следы преступления и обеспечить алиби. В ГУМВД не приводят персональных данных задержанных. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предполагаемый заказчик убийства 2000 года – Олег Каштело, который, по данным из открытых источников, является сооснователем клуба "Грибоедов" в бывшем бомбоубежище на Лиговском проспекте в Петербурге, особенно популярного в конце 1990-х годов. По данным интернет-газеты "Фонтанка", жертвой заказного убийства якобы стал телохранитель Каштело. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240212/zakaz-1926830837.html
https://ria.ru/20240124/ubiystvo-1923198782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали основателя ночного клуба по делу о заказном убийстве
В Петербурге задержали основателя ночного клуба за заказное убийство в 2000 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев – РИА Новости. Предполагаемый заказчик убийства 24-летней давности, а также его возможный сообщник задержаны в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, 26 января 2000 года в холле общежития на Сиреневом бульваре, 9 нашли тело 24-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Также с места происшествия в больницу была доставлена очевидица, получившая огнестрельные ранения. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве.
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"В ходе работы по уголовном делу сыщиками была получена оперативная информация о причастности к преступлению 53-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, проживающего в Московском районе Петербурга, и 49-летнего жителя Красногврадейского района. Двадцать второго февраля... в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий опергруппой управления уголовного розыска главка подозреваемые в совершенном преступлении были задержаны", – говорится в сообщении.
Как уточняют в полиции, 53-летний мужчина, предположительно, разработал план убийства и нашел исполнителей "на фоне личных неприязненных отношений к погибшему". После того, как неустановленные лица исполнили "заказ", подозреваемый обратился к своему знакомому, ранее неоднократно судимому, который помог ему скрыть следы преступления и обеспечить алиби.
В ГУМВД не приводят персональных данных задержанных. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предполагаемый заказчик убийства 2000 года – Олег Каштело, который, по данным из открытых источников, является сооснователем клуба "Грибоедов" в бывшем бомбоубежище на Лиговском проспекте в Петербурге, особенно популярного в конце 1990-х годов.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", жертвой заказного убийства якобы стал телохранитель Каштело. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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