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"Отдадим русским". ВСУ сделали неожиданное заявление - РИА Новости, 23.02.2024
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13:29 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/vsu-1929143095.html
"Отдадим русским". ВСУ сделали неожиданное заявление
"Отдадим русским". ВСУ сделали неожиданное заявление - РИА Новости, 23.02.2024
"Отдадим русским". ВСУ сделали неожиданное заявление
Вооруженные силы Украины не могут вступать в бой с российскими военными из-за нехватки боеприпасов, сообщает The Telegraph со ссылкой на опрошенных изданием... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T13:29
2024-02-23T13:29
в мире
украина
авдеевка
киев
джо байден
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут вступать в бой с российскими военными из-за нехватки боеприпасов, сообщает The Telegraph со ссылкой на опрошенных изданием украинских солдат.&quot;Нет смысла идти в бой, если у нас нет достаточного количества боеприпасов. Дело не в том, что мы потеряли дух. Просто у нас нет средств для борьбы. Если так будет продолжаться еще несколько лет, то это обернется катастрофой: у нас либо кончатся люди, либо все просто уедут из страны&quot;, — посетовал украинский солдат.Украинские военные пожаловались на то, что уходят с выгодных для них позиций, с которых они могли бы осуществлять обстрелы.&quot;Даже Джо Байден признал, что нам дали недостаточно помощи. Теперь мы находимся в таких условиях, когда нам нужно решать, какую следующую деревню мы отдадим русским&quot;, — пожаловался солдат ВСУ.Издание The Washington Post сообщало, что Украина рискует не ограничиться потерей Авдеевки, если в срочном порядке не решит проблему с боеприпасами.Западные СМИ неоднократно указывали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации.Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о его полном взятии под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.
https://ria.ru/20240223/zayavlenie-1929126327.html
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в мире, украина, авдеевка, киев, джо байден, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Авдеевка, Киев, Джо Байден, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
"Отдадим русским". ВСУ сделали неожиданное заявление

Telegraph: ВСУ не могут вступать в бой с ВС России из-за нехватки боеприпасов

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут вступать в бой с российскими военными из-за нехватки боеприпасов, сообщает The Telegraph со ссылкой на опрошенных изданием украинских солдат.
«

"Нет смысла идти в бой, если у нас нет достаточного количества боеприпасов. Дело не в том, что мы потеряли дух. Просто у нас нет средств для борьбы. Если так будет продолжаться еще несколько лет, то это обернется катастрофой: у нас либо кончатся люди, либо все просто уедут из страны", — посетовал украинский солдат.

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Украинские военные пожаловались на то, что уходят с выгодных для них позиций, с которых они могли бы осуществлять обстрелы.
«

"Даже Джо Байден признал, что нам дали недостаточно помощи. Теперь мы находимся в таких условиях, когда нам нужно решать, какую следующую деревню мы отдадим русским", — пожаловался солдат ВСУ.

Издание The Washington Post сообщало, что Украина рискует не ограничиться потерей Авдеевки, если в срочном порядке не решит проблему с боеприпасами.
Западные СМИ неоднократно указывали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации.
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В миреУкраинаАвдеевкаКиевДжо БайденСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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