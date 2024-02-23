"Отдадим русским". ВСУ сделали неожиданное заявление
Telegraph: ВСУ не могут вступать в бой с ВС России из-за нехватки боеприпасов
© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут вступать в бой с российскими военными из-за нехватки боеприпасов, сообщает The Telegraph со ссылкой на опрошенных изданием украинских солдат.
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"Нет смысла идти в бой, если у нас нет достаточного количества боеприпасов. Дело не в том, что мы потеряли дух. Просто у нас нет средств для борьбы. Если так будет продолжаться еще несколько лет, то это обернется катастрофой: у нас либо кончатся люди, либо все просто уедут из страны", — посетовал украинский солдат.
Украинские военные пожаловались на то, что уходят с выгодных для них позиций, с которых они могли бы осуществлять обстрелы.
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"Даже Джо Байден признал, что нам дали недостаточно помощи. Теперь мы находимся в таких условиях, когда нам нужно решать, какую следующую деревню мы отдадим русским", — пожаловался солдат ВСУ.
Издание The Washington Post сообщало, что Украина рискует не ограничиться потерей Авдеевки, если в срочном порядке не решит проблему с боеприпасами.
Западные СМИ неоднократно указывали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации.
Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о его полном взятии под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.