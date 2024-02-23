https://ria.ru/20240223/vsu-1929143095.html

"Отдадим русским". ВСУ сделали неожиданное заявление

"Отдадим русским". ВСУ сделали неожиданное заявление - РИА Новости, 23.02.2024

"Отдадим русским". ВСУ сделали неожиданное заявление

Вооруженные силы Украины не могут вступать в бой с российскими военными из-за нехватки боеприпасов, сообщает The Telegraph со ссылкой на опрошенных изданием... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T13:29

2024-02-23T13:29

2024-02-23T13:29

в мире

украина

авдеевка

киев

джо байден

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут вступать в бой с российскими военными из-за нехватки боеприпасов, сообщает The Telegraph со ссылкой на опрошенных изданием украинских солдат."Нет смысла идти в бой, если у нас нет достаточного количества боеприпасов. Дело не в том, что мы потеряли дух. Просто у нас нет средств для борьбы. Если так будет продолжаться еще несколько лет, то это обернется катастрофой: у нас либо кончатся люди, либо все просто уедут из страны", — посетовал украинский солдат.Украинские военные пожаловались на то, что уходят с выгодных для них позиций, с которых они могли бы осуществлять обстрелы."Даже Джо Байден признал, что нам дали недостаточно помощи. Теперь мы находимся в таких условиях, когда нам нужно решать, какую следующую деревню мы отдадим русским", — пожаловался солдат ВСУ.Издание The Washington Post сообщало, что Украина рискует не ограничиться потерей Авдеевки, если в срочном порядке не решит проблему с боеприпасами.Западные СМИ неоднократно указывали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации.Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о его полном взятии под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.

https://ria.ru/20240223/zayavlenie-1929126327.html

https://ria.ru/20240223/otvet-1929123250.html

украина

авдеевка

киев

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в мире, украина, авдеевка, киев, джо байден, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, политика