Рейтинг@Mail.ru
"Фронт придется сократить". В Киеве раскрыли, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929189100.html
"Фронт придется сократить". В Киеве раскрыли, как изменятся границы Украины
"Фронт придется сократить". В Киеве раскрыли, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 23.02.2024
"Фронт придется сократить". В Киеве раскрыли, как изменятся границы Украины
Для удержания фронта украинской армии придется серьезно сократить его протяженность, поскольку дефицит боеприпасов и живой силы не позволяет ВСУ оборонять... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T18:27
2024-02-23T18:27
политика
украина
авдеевка
киев
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Для удержания фронта украинской армии придется серьезно сократить его протяженность, поскольку дефицит боеприпасов и живой силы не позволяет ВСУ оборонять длинную линию соприкосновения, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой"."Отсутствие снарядов и резервов существует по той причине, что мобилизационные мероприятия на Украине, за которые несет ответственность президент Зеленский, полностью провалены. Меньшее количество людей и вооружения приведет к меньшей линии фронта, а меньшая линия фронта может быть обеспечена только за счет уменьшения территории Украины", — отметил он.В последние недели ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях российская армия выбила противника из сел Веселое, Крахмальное и Табаевка.Вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки, где была оборудована одна из самых серьезных фортификаций ВСУ на фронте. Кроме того, российские военные взяли село Победа к югу от Авдеевки.
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929163796.html
украина
авдеевка
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, авдеевка, киев, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Политика, Украина, Авдеевка, Киев, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
"Фронт придется сократить". В Киеве раскрыли, как изменятся границы Украины

Киевский политик Лапин: территория Украины резко сократится для удержания фронта

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Для удержания фронта украинской армии придется серьезно сократить его протяженность, поскольку дефицит боеприпасов и живой силы не позволяет ВСУ оборонять длинную линию соприкосновения, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой".
«
"Отсутствие снарядов и резервов существует по той причине, что мобилизационные мероприятия на Украине, за которые несет ответственность президент Зеленский, полностью провалены. Меньшее количество людей и вооружения приведет к меньшей линии фронта, а меньшая линия фронта может быть обеспечена только за счет уменьшения территории Украины", — отметил он.
В последние недели ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях российская армия выбила противника из сел Веселое, Крахмальное и Табаевка.
Вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки, где была оборудована одна из самых серьезных фортификаций ВСУ на фронте. Кроме того, российские военные взяли село Победа к югу от Авдеевки.
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Не ожидали. На Западе заявили о панике Киева из-за военной хитрости России
Вчера, 15:46
 
ПолитикаУкраинаАвдеевкаКиевСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала