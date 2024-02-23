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"Фронт придется сократить". В Киеве раскрыли, как изменятся границы Украины
"Фронт придется сократить". В Киеве раскрыли, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 23.02.2024
"Фронт придется сократить". В Киеве раскрыли, как изменятся границы Украины
Для удержания фронта украинской армии придется серьезно сократить его протяженность, поскольку дефицит боеприпасов и живой силы не позволяет ВСУ оборонять... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T18:27
2024-02-23T18:27
2024-02-23T18:27
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Для удержания фронта украинской армии придется серьезно сократить его протяженность, поскольку дефицит боеприпасов и живой силы не позволяет ВСУ оборонять длинную линию соприкосновения, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой"."Отсутствие снарядов и резервов существует по той причине, что мобилизационные мероприятия на Украине, за которые несет ответственность президент Зеленский, полностью провалены. Меньшее количество людей и вооружения приведет к меньшей линии фронта, а меньшая линия фронта может быть обеспечена только за счет уменьшения территории Украины", — отметил он.В последние недели ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях российская армия выбила противника из сел Веселое, Крахмальное и Табаевка.Вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки, где была оборудована одна из самых серьезных фортификаций ВСУ на фронте. Кроме того, российские военные взяли село Победа к югу от Авдеевки.
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политика, украина, авдеевка, киев, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Политика, Украина, Авдеевка, Киев, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
"Фронт придется сократить". В Киеве раскрыли, как изменятся границы Украины
Киевский политик Лапин: территория Украины резко сократится для удержания фронта