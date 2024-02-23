Рейтинг@Mail.ru
Не ожидали. На Западе заявили о панике Киева из-за военной хитрости России - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 23.02.2024 (обновлено: 15:55 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929163796.html
Не ожидали. На Западе заявили о панике Киева из-за военной хитрости России
Не ожидали. На Западе заявили о панике Киева из-за военной хитрости России - РИА Новости, 23.02.2024
Не ожидали. На Западе заявили о панике Киева из-за военной хитрости России
Украинские разведывательные службы и военное ведомство не могут выяснить, где Россия пойдет в новое наступление и нанесет удар, заявил британский эксперт... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:46
2024-02-23T15:55
политика
россия
авдеевка
киев
сергей шойгу
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинские разведывательные службы и военное ведомство не могут выяснить, где Россия пойдет в новое наступление и нанесет удар, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Как отметил аналитик, ранее многие военные эксперты утверждали, что в украинском конфликте уже отсутствует эффект внезапности, поскольку дроны позволяют наблюдать за полем боя и фиксировать скопления войск."Сражение за Авдеевку опровергает это утверждение. Россияне начали там наступление осенью, украинцы не ждали этого и не были к нему готовы. Мы видим это и сейчас, они не знают точно, где россияне нанесут новый удар", — заявил эксперт.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
https://ria.ru/20240222/vsu-1929081385.html
россия
авдеевка
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, авдеевка, киев, сергей шойгу, владимир путин
Политика, Россия, Авдеевка, Киев, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Не ожидали. На Западе заявили о панике Киева из-за военной хитрости России

Эксперт Меркурис: Украина не может выяснить, где Россия нанесет новый удар

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинские разведывательные службы и военное ведомство не могут выяснить, где Россия пойдет в новое наступление и нанесет удар, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Как отметил аналитик, ранее многие военные эксперты утверждали, что в украинском конфликте уже отсутствует эффект внезапности, поскольку дроны позволяют наблюдать за полем боя и фиксировать скопления войск.
«
"Сражение за Авдеевку опровергает это утверждение. Россияне начали там наступление осенью, украинцы не ждали этого и не были к нему готовы. Мы видим это и сейчас, они не знают точно, где россияне нанесут новый удар", — заявил эксперт.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
"Я видел своими глазами". Наемник из США раскрыл, что Россия устроила Киеву
22 февраля, 21:51
 
ПолитикаРоссияАвдеевкаКиевСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала