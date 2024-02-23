https://ria.ru/20240223/ukraina-1929163796.html

Не ожидали. На Западе заявили о панике Киева из-за военной хитрости России

Не ожидали. На Западе заявили о панике Киева из-за военной хитрости России - РИА Новости, 23.02.2024

Не ожидали. На Западе заявили о панике Киева из-за военной хитрости России

Украинские разведывательные службы и военное ведомство не могут выяснить, где Россия пойдет в новое наступление и нанесет удар, заявил британский эксперт... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:46

2024-02-23T15:46

2024-02-23T15:55

политика

россия

авдеевка

киев

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинские разведывательные службы и военное ведомство не могут выяснить, где Россия пойдет в новое наступление и нанесет удар, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Как отметил аналитик, ранее многие военные эксперты утверждали, что в украинском конфликте уже отсутствует эффект внезапности, поскольку дроны позволяют наблюдать за полем боя и фиксировать скопления войск."Сражение за Авдеевку опровергает это утверждение. Россияне начали там наступление осенью, украинцы не ждали этого и не были к нему готовы. Мы видим это и сейчас, они не знают точно, где россияне нанесут новый удар", — заявил эксперт.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.

https://ria.ru/20240222/vsu-1929081385.html

россия

авдеевка

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политика, россия, авдеевка, киев, сергей шойгу, владимир путин