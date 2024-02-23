ВСУ больше месяца использует Abrams под Авдеевкой, пишут СМИ
Страна.ua: ВСУ использует Abrams под Авдеевкой, откуда они отступили
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский танк Abrams
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский танк Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ВСУ уже больше месяца используют американские танки Abrams на авдеевском направлении, откуда ранее они отступили, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сорок седьмая бригада показала американские танки "Абрамс" на фронте. Она дает понять, что использует их уже более месяца на авдеевском направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На 33-секундном ролике, опубликованном "Страной", американский Abrams ездит по разрушенному селу и ведет огонь из пушки. В качестве подтверждения поражения целей, в ролик включены кадры, полученные при помощи тепловизора, принадлежность которых невозможно установить, показан ли на них именно Abrams.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегстваYou украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.