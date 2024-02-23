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В Якутии открылся турнир по стрельбе памяти снайпера Федора Охлопкова - РИА Новости, 23.02.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
09:36 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/turnir-1929116387.html
В Якутии открылся турнир по стрельбе памяти снайпера Федора Охлопкова
В Якутии открылся турнир по стрельбе памяти снайпера Федора Охлопкова - РИА Новости, 23.02.2024
В Якутии открылся турнир по стрельбе памяти снайпера Федора Охлопкова
В Якутии в День защитника Отечества открылся всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти легендарного снайпера Федора Охлопкова, поразившего... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:36
2024-02-23T09:36
республика саха (якутия)
айсен николаев
александр колесов
республика саха (якутия)
якутск
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ЯКУТИЯ, 23 фев - РИА Новости. В Якутии в День защитника Отечества открылся всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти легендарного снайпера Федора Охлопкова, поразившего более 400 гитлеровцев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что соревнования станут традиционными. "В Якутске в учебно-стрелковом центре "Сулус" 23-24 февраля проводится турнир по стрельбе на дальние дистанции, посвящённый памяти легендарного снайпера времён Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова", - рассказали в пресс-службе. За звание лучших стрелков будут бороться 102 человека из Якутии и других регионов страны. По программе турнира предусмотрены квалификационный этап, ночные и дневные стрельбы. Трутнев зачитал приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина. "Глубоко символично, что турнир проводится в Якутии – на родине этого мужественного, сильного духом человека, фронтовика, участника легендарного Парада Победы. Уверен, что нынешние соревнования, объединившие как участников специальной военной операции и сотрудников силовых структур, так и любителей – мастеров сверхточной стрельбы, станут важным событием в спортивной жизни республики и всего Дальнего Востока", - говорится в приветствии главы государства. Участников турнира также поздравили глава республики Айсен Николаев и Герой России, генеральный директор учебно-стрелкового центра "Сулус" Александр Колесов. По словам Николаева, в годы Великой Отечественной войны десять лучших снайперов из Якутии уничтожили порядка 2,5 тысячи фашистов. "Это официально подтверждённые данные. Мы горды тем, что сегодня наши земляки продолжают славные дела своих предков, в рядах воинов-россиян защищают суверенитет нашей страны в зоне специальной военной операции", - отметил он. Ранее сообщалось, что в июле готов к набору обучающихся Центр высокоточной стрельбы в Якутске, его возглавил первый из якутян-добровольцев, участвовавших в спецоперации, Герой России Александр Колесов.
https://ria.ru/20240222/yakutsk-1929079160.html
https://ria.ru/20240220/vstrecha-1928537869.html
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айсен николаев, александр колесов, республика саха (якутия), якутск
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Александр Колесов, Республика Саха (Якутия), Якутск

В Якутии открылся турнир по стрельбе памяти снайпера Федора Охлопкова

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
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ЯКУТИЯ, 23 фев - РИА Новости. В Якутии в День защитника Отечества открылся всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти легендарного снайпера Федора Охлопкова, поразившего более 400 гитлеровцев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что соревнования станут традиционными.
Якутске в учебно-стрелковом центре "Сулус" 23-24 февраля проводится турнир по стрельбе на дальние дистанции, посвящённый памяти легендарного снайпера времён Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова", - рассказали в пресс-службе.
За звание лучших стрелков будут бороться 102 человека из Якутии и других регионов страны. По программе турнира предусмотрены квалификационный этап, ночные и дневные стрельбы.
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Трутнев зачитал приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина. "Глубоко символично, что турнир проводится в Якутии – на родине этого мужественного, сильного духом человека, фронтовика, участника легендарного Парада Победы. Уверен, что нынешние соревнования, объединившие как участников специальной военной операции и сотрудников силовых структур, так и любителей – мастеров сверхточной стрельбы, станут важным событием в спортивной жизни республики и всего Дальнего Востока", - говорится в приветствии главы государства.
Участников турнира также поздравили глава республики Айсен Николаев и Герой России, генеральный директор учебно-стрелкового центра "Сулус" Александр Колесов. По словам Николаева, в годы Великой Отечественной войны десять лучших снайперов из Якутии уничтожили порядка 2,5 тысячи фашистов. "Это официально подтверждённые данные. Мы горды тем, что сегодня наши земляки продолжают славные дела своих предков, в рядах воинов-россиян защищают суверенитет нашей страны в зоне специальной военной операции", - отметил он.
Ранее сообщалось, что в июле готов к набору обучающихся Центр высокоточной стрельбы в Якутске, его возглавил первый из якутян-добровольцев, участвовавших в спецоперации, Герой России Александр Колесов.
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