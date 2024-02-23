В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще трех украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным карты, тревогу в Харьковской области объявили в 11.19 мск. В 11.26 тревога прозвучала в Днепропетровской области и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. На остальные регионы тревога распространилась с 11.33 по 11.36.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.