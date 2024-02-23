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Десять иностранных компаний в сфере электроники попали под новые санкции - РИА Новости, 23.02.2024
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15:04 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155763.html
Десять иностранных компаний в сфере электроники попали под новые санкции
Десять иностранных компаний в сфере электроники попали под новые санкции - РИА Новости, 23.02.2024
Десять иностранных компаний в сфере электроники попали под новые санкции
Десять зарубежных компаний из семи стран, которые ведут свою деятельность в сфере электроники и логистики, попали в 13-й пакет антироссийских санкций ЕС,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:04
2024-02-23T15:04
экономика
технологии
индия
китай
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
шри-ланка
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Десять зарубежных компаний из семи стран, которые ведут свою деятельность в сфере электроники и логистики, попали в 13-й пакет антироссийских санкций ЕС, следует из документа, опубликованного в пятницу на законодательном портале Евросоюза. Ранее в Еврокомиссии сообщили, что в 13-й пакет санкций включены компании из Китая, Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Сербии и Турции в связи с тем, что они "продают электронные компоненты для военно-промышленного комплекса России". В списке компаний, попавших под ограничения, оказались RG Solutions Limited из китайского Гонконга, Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd и Yilufa Electronics Ltd из КНР. Кроме того, в пакет санкций включены TOO Elem Group из Казахстана, Thai IT Hardware Co., Ltd из Таиланда, Yildiz Çip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi из Турции, Conex Doo Beograd-Stari Grad из Сербии, Si2 Microsystems Pvt Ltd из Индии. Также в санкционном списке оказалась компания, занимающаяся транспортировкой грузов Euro Asia Cargo (Private) Ltd. из Шри-Ланки. Среди российских предприятий под санкции попали "Алабуга Девелопмент", "Спецпоставка", "Фрегат" и другие.
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экономика, технологии, индия, китай, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, шри-ланка
Экономика, Технологии, Индия, Китай, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Шри-Ланка
Десять иностранных компаний в сфере электроники попали под новые санкции

Компании из Китая, Индии, Сербии и Турции попали под новый пакет санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Десять зарубежных компаний из семи стран, которые ведут свою деятельность в сфере электроники и логистики, попали в 13-й пакет антироссийских санкций ЕС, следует из документа, опубликованного в пятницу на законодательном портале Евросоюза.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что в 13-й пакет санкций включены компании из Китая, Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Сербии и Турции в связи с тем, что они "продают электронные компоненты для военно-промышленного комплекса России".
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В списке компаний, попавших под ограничения, оказались RG Solutions Limited из китайского Гонконга, Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd и Yilufa Electronics Ltd из КНР.
Кроме того, в пакет санкций включены TOO Elem Group из Казахстана, Thai IT Hardware Co., Ltd из Таиланда, Yildiz Çip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi из Турции, Conex Doo Beograd-Stari Grad из Сербии, Si2 Microsystems Pvt Ltd из Индии. Также в санкционном списке оказалась компания, занимающаяся транспортировкой грузов Euro Asia Cargo (Private) Ltd. из Шри-Ланки.
Среди российских предприятий под санкции попали "Алабуга Девелопмент", "Спецпоставка", "Фрегат" и другие.
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ЭкономикаТехнологииИндияКитайЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииШри-Ланка
 
 
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