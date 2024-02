https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155763.html

Десять иностранных компаний в сфере электроники попали под новые санкции

Десять иностранных компаний в сфере электроники попали под новые санкции - РИА Новости, 23.02.2024

Десять иностранных компаний в сфере электроники попали под новые санкции

Десять зарубежных компаний из семи стран, которые ведут свою деятельность в сфере электроники и логистики, попали в 13-й пакет антироссийских санкций ЕС,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:04

2024-02-23T15:04

2024-02-23T15:04

экономика

технологии

индия

китай

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

шри-ланка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Десять зарубежных компаний из семи стран, которые ведут свою деятельность в сфере электроники и логистики, попали в 13-й пакет антироссийских санкций ЕС, следует из документа, опубликованного в пятницу на законодательном портале Евросоюза. Ранее в Еврокомиссии сообщили, что в 13-й пакет санкций включены компании из Китая, Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Сербии и Турции в связи с тем, что они "продают электронные компоненты для военно-промышленного комплекса России". В списке компаний, попавших под ограничения, оказались RG Solutions Limited из китайского Гонконга, Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd и Yilufa Electronics Ltd из КНР. Кроме того, в пакет санкций включены TOO Elem Group из Казахстана, Thai IT Hardware Co., Ltd из Таиланда, Yildiz Çip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi из Турции, Conex Doo Beograd-Stari Grad из Сербии, Si2 Microsystems Pvt Ltd из Индии. Также в санкционном списке оказалась компания, занимающаяся транспортировкой грузов Euro Asia Cargo (Private) Ltd. из Шри-Ланки. Среди российских предприятий под санкции попали "Алабуга Девелопмент", "Спецпоставка", "Фрегат" и другие.

https://ria.ru/20240223/rossiya-1929153572.html

https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html

индия

китай

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, индия, китай, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, шри-ланка