https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

Россия расширила санкции против Евросоюза

Россия расширила санкции против Евросоюза - РИА Новости, 23.02.2024

Россия расширила санкции против Евросоюза

Россия ввела новые ограничения против Евросоюза в ответ на очередной пакет санкций, сообщили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T14:59

2024-02-23T14:59

2024-02-23T15:50

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия ввела новые ограничения против Евросоюза в ответ на очередной пакет санкций, сообщили в Министерстве иностранных дел."В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в публикации на сайте ведомства.Как уточняется, речь идет о сотрудниках силовых ведомств и коммерческих организаций, а также о гражданах стран — членов ЕС, ответственных за оказание военной помощи Киеву. Кроме того, в перечень попали представители структур, причастных к преследованию российских чиновников за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против руководства страны, а также выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины. Помимо этого, ограничения коснулись лиц, которые поддерживают введение санкций против России, пытаются подорвать ее отношения с другими странами и распространяют о ней дезинформацию.В российский ответный стоп-лист также включили представителей Совета Европы, членов законодательных собраний стран Евросоюза и участников парламентских ассамблей ОБСЕ и ПАСЕ, которые "на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России".В МИД подчеркнули, что Москва и дальше будет своевременно и адекватно реагировать на любые недружественные действия со стороны Запада.Совет Евросоюза в пятницу окончательно утвердил 13-й пакет санкций против Москвы. Он вступит в силу позднее — после публикации в официальном журнале ЕС. Ограничения коснутся 106 физических и 88 юридических лиц, большинство из которых, по версии Брюсселя, имеет отношение к военно-промышленному комплексу России. Среди прочих в перечень попали компании из Китая, Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929090919.html

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929153895.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, оон, санкции в отношении россии, в мире, москва, украина, владимир путин, совет европы, обсе