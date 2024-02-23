Россия расширила санкции против Евросоюза
МИД России ответил на 13-й пакет санкций Евросоюза новыми запретами на въезд
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия ввела новые ограничения против Евросоюза в ответ на очередной пакет санкций, сообщили в Министерстве иностранных дел.
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"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в публикации на сайте ведомства.
Как уточняется, речь идет о сотрудниках силовых ведомств и коммерческих организаций, а также о гражданах стран — членов ЕС, ответственных за оказание военной помощи Киеву. Кроме того, в перечень попали представители структур, причастных к преследованию российских чиновников за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против руководства страны, а также выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины. Помимо этого, ограничения коснулись лиц, которые поддерживают введение санкций против России, пытаются подорвать ее отношения с другими странами и распространяют о ней дезинформацию.
В российский ответный стоп-лист также включили представителей Совета Европы, членов законодательных собраний стран Евросоюза и участников парламентских ассамблей ОБСЕ и ПАСЕ, которые "на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России".
В МИД подчеркнули, что Москва и дальше будет своевременно и адекватно реагировать на любые недружественные действия со стороны Запада.
Совет Евросоюза в пятницу окончательно утвердил 13-й пакет санкций против Москвы. Он вступит в силу позднее — после публикации в официальном журнале ЕС. Ограничения коснутся 106 физических и 88 юридических лиц, большинство из которых, по версии Брюсселя, имеет отношение к военно-промышленному комплексу России. Среди прочих в перечень попали компании из Китая, Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.