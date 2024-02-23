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ЕС раскрыл детали 13-ого пакета санкций против России - РИА Новости, 23.02.2024
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12:37 23.02.2024 (обновлено: 13:28 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929137529.html
ЕС раскрыл детали 13-ого пакета санкций против России
ЕС раскрыл детали 13-ого пакета санкций против России - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС раскрыл детали 13-ого пакета санкций против России
Новый 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает 194 физических и юридических лица, общее число подсанкционных лиц превысило две тысячи, следует из... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T12:37
2024-02-23T13:28
россия
индия
шри-ланка
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Новый 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает 194 физических и юридических лица, общее число подсанкционных лиц превысило две тысячи, следует из опубликованного в пятницу заявления Совета ЕС."Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц... В общей сложности ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в настоящее время применяются в отношении более 2000 физических и юридических лиц", – сказано в тексте.Совет ЕС отметил, что введенный пакет санкций направлен на "ограничение доступа" РФ к компонентам для БПЛА."Сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому развитию российского сектора обороны и безопасности, включая компоненты для разработки и производства БПЛА", – говорится в тексте.Отмечается, что под санкции попали 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса РФ."Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", - говорится в заявлении.Сообщается, что некоторые из предприятий, попавших под санкции, находятся в третьих странах: Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Уточняется, что они "участвуют в обходе торговых ограничений".Всего в 13-м пакете антироссийских санкций оказались четыре компании из КНР, а также по одному предприятию из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, отмечается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии, посвященном очередному пакету ограничений."Новые включения в список (санкций - ред.) нацелены против более чем 140 компаний и частных лиц из российского военно-промышленного комплекса", – сказано в тексте.Как сказано в заявлении, компании заняты в производстве ракет, беспилотников, зенитно-ракетных комплексов, военной техники, высокотехнологичных компонентов для оружия и другого военного оборудования.Кроме того, как заявлено в тексте, "ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, в частности, способствуют укреплению российского промышленного потенциала, как электрические трансформаторы".Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929090919.html
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россия, индия, шри-ланка, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Индия, Шри-Ланка, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
ЕС раскрыл детали 13-ого пакета санкций против России

В 13-й пакет антироссийских санкций ЕС вошли 194 юридических и физлица

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Новый 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает 194 физических и юридических лица, общее число подсанкционных лиц превысило две тысячи, следует из опубликованного в пятницу заявления Совета ЕС.
"Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц... В общей сложности ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в настоящее время применяются в отношении более 2000 физических и юридических лиц", – сказано в тексте.
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Совет ЕС отметил, что введенный пакет санкций направлен на "ограничение доступа" РФ к компонентам для БПЛА.
"Сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому развитию российского сектора обороны и безопасности, включая компоненты для разработки и производства БПЛА", – говорится в тексте.
Отмечается, что под санкции попали 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса РФ.
"Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", - говорится в заявлении.
Сообщается, что некоторые из предприятий, попавших под санкции, находятся в третьих странах: Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Уточняется, что они "участвуют в обходе торговых ограничений".
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Всего в 13-м пакете антироссийских санкций оказались четыре компании из КНР, а также по одному предприятию из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, отмечается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии, посвященном очередному пакету ограничений.
"Новые включения в список (санкций - ред.) нацелены против более чем 140 компаний и частных лиц из российского военно-промышленного комплекса", – сказано в тексте.
Как сказано в заявлении, компании заняты в производстве ракет, беспилотников, зенитно-ракетных комплексов, военной техники, высокотехнологичных компонентов для оружия и другого военного оборудования.
Кроме того, как заявлено в тексте, "ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, в частности, способствуют укреплению российского промышленного потенциала, как электрические трансформаторы".
Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.
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