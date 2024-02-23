https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929137529.html

ЕС раскрыл детали 13-ого пакета санкций против России

ЕС раскрыл детали 13-ого пакета санкций против России - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС раскрыл детали 13-ого пакета санкций против России

Новый 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает 194 физических и юридических лица, общее число подсанкционных лиц превысило две тысячи, следует из... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T12:37

2024-02-23T12:37

2024-02-23T13:28

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санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Новый 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает 194 физических и юридических лица, общее число подсанкционных лиц превысило две тысячи, следует из опубликованного в пятницу заявления Совета ЕС."Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц... В общей сложности ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в настоящее время применяются в отношении более 2000 физических и юридических лиц", – сказано в тексте.Совет ЕС отметил, что введенный пакет санкций направлен на "ограничение доступа" РФ к компонентам для БПЛА."Сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому развитию российского сектора обороны и безопасности, включая компоненты для разработки и производства БПЛА", – говорится в тексте.Отмечается, что под санкции попали 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса РФ."Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", - говорится в заявлении.Сообщается, что некоторые из предприятий, попавших под санкции, находятся в третьих странах: Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Уточняется, что они "участвуют в обходе торговых ограничений".Всего в 13-м пакете антироссийских санкций оказались четыре компании из КНР, а также по одному предприятию из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, отмечается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии, посвященном очередному пакету ограничений."Новые включения в список (санкций - ред.) нацелены против более чем 140 компаний и частных лиц из российского военно-промышленного комплекса", – сказано в тексте.Как сказано в заявлении, компании заняты в производстве ракет, беспилотников, зенитно-ракетных комплексов, военной техники, высокотехнологичных компонентов для оружия и другого военного оборудования.Кроме того, как заявлено в тексте, "ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, в частности, способствуют укреплению российского промышленного потенциала, как электрические трансформаторы".Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929090919.html

https://ria.ru/20240222/aktivy-1929065377.html

https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, индия, шри-ланка, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии