https://ria.ru/20240223/putin-1929133197.html

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2024

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T12:12

2024-02-23T12:12

2024-02-23T14:20

день защитника отечества

общество

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов. Вместе с главой государства в церемонии принял участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и учащиеся суворовских училищ. Президент поприветствовал ветеранов боевых действий, обменявшись с ними рукопожатиями.Путин приезжает в Александровский сад 23 февраля каждый год. Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, перенесли из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронили в Александровском саду в 1966-м. На следующий год здесь открыли мемориал, ключевым элементом которого стал Bечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата — "Пост номер 1" — установили в 1997-м. В 2009 году памятнику присвоили статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс вскоре дополнили стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание. Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной армии и до 1993-го назывался "День Советской армии и Военно-морского флота".

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html

https://ria.ru/20240223/putin-1929091718.html

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Влада Копылова

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Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата Кадры возложения Путиным венка к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии принимает участие Шойгу. 2024-02-23T12:12 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день защитника отечества, общество, владимир путин