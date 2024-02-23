https://ria.ru/20240223/putin-1929133197.html
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2024
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T12:12
2024-02-23T12:12
2024-02-23T14:20
день защитника отечества
общество
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов. Вместе с главой государства в церемонии принял участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и учащиеся суворовских училищ. Президент поприветствовал ветеранов боевых действий, обменявшись с ними рукопожатиями.Путин приезжает в Александровский сад 23 февраля каждый год. Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, перенесли из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронили в Александровском саду в 1966-м. На следующий год здесь открыли мемориал, ключевым элементом которого стал Bечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата — "Пост номер 1" — установили в 1997-м. В 2009 году памятнику присвоили статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс вскоре дополнили стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание. Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной армии и до 1993-го назывался "День Советской армии и Военно-морского флота".
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html
https://ria.ru/20240223/putin-1929091718.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата
Кадры возложения Путиным венка к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии принимает участие Шойгу.
2024-02-23T12:12
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PT2M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день защитника отечества, общество, владимир путин
День защитника Отечества, Общество, Владимир Путин
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов.
Вместе с главой государства в церемонии принял участие министр обороны Сергей Шойгу
, ветераны боевых действий и учащиеся суворовских училищ.
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Президент поприветствовал ветеранов боевых действий, обменявшись с ними рукопожатиями.
Путин приезжает в Александровский сад 23 февраля каждый год.
Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, перенесли из братской могилы в Подмосковье
и в торжественной обстановке перезахоронили в Александровском саду в 1966-м. На следующий год здесь открыли мемориал, ключевым элементом которого стал Bечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата — "Пост номер 1" — установили в 1997-м.
В 2009 году памятнику присвоили статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс вскоре дополнили стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.
Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной армии и до 1993-го назывался "День Советской армии и Военно-морского флота".
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