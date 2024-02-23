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Путин поприветствовал участников конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 23.02.2024
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11:10 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/putin-1929127068.html
Путин поприветствовал участников конкурса "Лидеры России"
Путин поприветствовал участников конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 23.02.2024
Путин поприветствовал участников конкурса "Лидеры России"
Конкурс "Лидеры России" подарил десяткам тысяч молодых людей из многих регионов России отличную возможность в полной мере продемонстрировать свой талант,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:10
2024-02-23T11:10
общество
россия
сергей кириенко
владимир путин
манеж
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Конкурс "Лидеры России" подарил десяткам тысяч молодых людей из многих регионов России отличную возможность в полной мере продемонстрировать свой талант, созидательный, организаторский потенциал, добиться новых высот в избранном деле, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам конкурса, которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Приветствую вас в московском "Манеже" на церемонии открытия суперфинала пятого конкурса управленцев "Лидеры России". За прошедшие годы этот содержательный, востребованный временем проект подарил десяткам тысяч молодых людей из многих регионов России отличную возможность в полной мере продемонстрировать свой талант, созидательный, организаторский потенциал, добиться новых высот в избранном деле. Подчеркну, участники конкурса трудятся в самых разных сферах - в бизнесе и государственном управлении, в науке, образовании и здравоохранении, на общественном поприще. Но всех их объединяет целеустремлённость и ответственность, готовность работать на благо своей страны. Уверен, что вы, нынешние финалисты, достойно пройдёте завершающие испытания, а общение с наставниками, среди которых - известные политики, учёные, губернаторы, главы крупных корпораций - откроет для вас новые профессиональные, творческие горизонты. Поможет осуществить намеченные планы. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - говорится в обращении главы государства, которое зачитал Кириенко. Конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". По данным организаторов, суперфинал продлится до 25 февраля. Он включит в себя оценочные мероприятия, деловую и образовательную программы, встречи с наставниками и партнерами конкурса. Кроме того, в нем примут участие 302 управленца из 63 регионов России и четырех стран мира, преодолевшие все предыдущие испытания.
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общество, россия, сергей кириенко, владимир путин, манеж
Общество, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Манеж
Путин поприветствовал участников конкурса "Лидеры России"

Путин: проект "Лидеры России" помог десяткам тысяч молодых людей добиться высот

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Конкурс "Лидеры России" подарил десяткам тысяч молодых людей из многих регионов России отличную возможность в полной мере продемонстрировать свой талант, созидательный, организаторский потенциал, добиться новых высот в избранном деле, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам конкурса, которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
"Приветствую вас в московском "Манеже" на церемонии открытия суперфинала пятого конкурса управленцев "Лидеры России". За прошедшие годы этот содержательный, востребованный временем проект подарил десяткам тысяч молодых людей из многих регионов России отличную возможность в полной мере продемонстрировать свой талант, созидательный, организаторский потенциал, добиться новых высот в избранном деле. Подчеркну, участники конкурса трудятся в самых разных сферах - в бизнесе и государственном управлении, в науке, образовании и здравоохранении, на общественном поприще. Но всех их объединяет целеустремлённость и ответственность, готовность работать на благо своей страны. Уверен, что вы, нынешние финалисты, достойно пройдёте завершающие испытания, а общение с наставниками, среди которых - известные политики, учёные, губернаторы, главы крупных корпораций - откроет для вас новые профессиональные, творческие горизонты. Поможет осуществить намеченные планы. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - говорится в обращении главы государства, которое зачитал Кириенко.
Конкурс управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
На конкурс "Лидеры России" зарегистрировались около 160 тысяч человек
15 мая 2023, 14:57
Конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".
По данным организаторов, суперфинал продлится до 25 февраля. Он включит в себя оценочные мероприятия, деловую и образовательную программы, встречи с наставниками и партнерами конкурса.
Кроме того, в нем примут участие 302 управленца из 63 регионов России и четырех стран мира, преодолевшие все предыдущие испытания.
Путевки в суперфинал V конкурса Лидеры России получили 18 представителей Подмосковья - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В суперфинал конкурса "Лидеры России" вышли 18 представителей Подмосковья
12 декабря 2023, 20:10
 
ОбществоРоссияСергей КириенкоВладимир ПутинМанеж
 
 
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