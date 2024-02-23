https://ria.ru/20240223/pushilin-1929120852.html
Пушилин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества
Пушилин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024
Пушилин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, отметив, что защитники России не раз доказывали всем, что Отчизну никто РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T10:17
2024-02-23T10:17
2024-02-23T10:17
денис пушилин
донецкая народная республика
день защитника отечества
общество
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ДОНЕЦК, 23 фев – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, отметив, что защитники России не раз доказывали всем, что Отчизну никто не поставит на колени. "Это один из главных праздников в календаре, в Донбассе его отмечают с особыми чувствами. 23 февраля давно стал символом воинской доблести, мужества и патриотизма. Защитники России не раз доказывали всем, что Отчизну никто не поставит на колени", - заявил Пушилин в видеопоздравлении, размещенном в Telegram-канале. Он отметил, что в первую очередь поздравляет военнослужащих российской армии, которые сегодня приближают победу. "Примите искренние слова благодарности за стойкость и мужество. Мы гордимся вами", - подчеркнул Пушилин. Он поздравил семьи военнослужащих, пожелав их мужчинам скорейшего возвращения домой с победой. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем поздравлении отметил, что главным залогом всех наших побед было единство народа и сегодня вся страна помогает воинам, которые бьются с украинским нацизмом. "Главным залогом всех наших побед всегда было единство народа. Так происходило в годы Великой Отечественной войны, когда фронт и тыл были крепко спаяны, вместе боролись за мирное небо над родной землей. И сегодня, когда наши воины на передовой бьются с украинским нацизмом, им помогает огромная страна, делая все возможное для общей Победы", - написал Пасечник в Telegram-канале. Он подчеркнул, что нет сомнений в том, "что единство и сплоченность вновь приведут нас к Победе".
https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика, день защитника отечества, общество
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, День защитника Отечества, Общество
Пушилин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества
Пушилин: защитники России не раз доказывали, что Отчизну не поставят на колени
ДОНЕЦК, 23 фев – РИА Новости.
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил
военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, отметив, что защитники России не раз доказывали всем, что Отчизну никто не поставит на колени.
"Это один из главных праздников в календаре, в Донбассе
его отмечают с особыми чувствами. 23 февраля давно стал символом воинской доблести, мужества и патриотизма. Защитники России не раз доказывали всем, что Отчизну никто не поставит на колени", - заявил Пушилин в видеопоздравлении, размещенном в Telegram-канале.
Он отметил, что в первую очередь поздравляет военнослужащих российской армии, которые сегодня приближают победу.
"Примите искренние слова благодарности за стойкость и мужество. Мы гордимся вами", - подчеркнул Пушилин. Он поздравил семьи военнослужащих, пожелав их мужчинам скорейшего возвращения домой с победой.
Глава ЛНР Леонид Пасечник
в своем поздравлении отметил, что главным залогом всех наших побед было единство народа и сегодня вся страна помогает воинам, которые бьются с украинским нацизмом.
"Главным залогом всех наших побед всегда было единство народа. Так происходило в годы Великой Отечественной войны, когда фронт и тыл были крепко спаяны, вместе боролись за мирное небо над родной землей. И сегодня, когда наши воины на передовой бьются с украинским нацизмом, им помогает огромная страна, делая все возможное для общей Победы", - написал Пасечник в Telegram-канале. Он подчеркнул, что нет сомнений в том, "что единство и сплоченность вновь приведут нас к Победе".
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