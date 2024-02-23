https://ria.ru/20240223/pushilin-1929120852.html

Пушилин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Пушилин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2024

Пушилин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, отметив, что защитники России не раз доказывали всем, что Отчизну никто РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T10:17

2024-02-23T10:17

2024-02-23T10:17

денис пушилин

донецкая народная республика

день защитника отечества

общество

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ДОНЕЦК, 23 фев – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, отметив, что защитники России не раз доказывали всем, что Отчизну никто не поставит на колени. "Это один из главных праздников в календаре, в Донбассе его отмечают с особыми чувствами. 23 февраля давно стал символом воинской доблести, мужества и патриотизма. Защитники России не раз доказывали всем, что Отчизну никто не поставит на колени", - заявил Пушилин в видеопоздравлении, размещенном в Telegram-канале. Он отметил, что в первую очередь поздравляет военнослужащих российской армии, которые сегодня приближают победу. "Примите искренние слова благодарности за стойкость и мужество. Мы гордимся вами", - подчеркнул Пушилин. Он поздравил семьи военнослужащих, пожелав их мужчинам скорейшего возвращения домой с победой. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем поздравлении отметил, что главным залогом всех наших побед было единство народа и сегодня вся страна помогает воинам, которые бьются с украинским нацизмом. "Главным залогом всех наших побед всегда было единство народа. Так происходило в годы Великой Отечественной войны, когда фронт и тыл были крепко спаяны, вместе боролись за мирное небо над родной землей. И сегодня, когда наши воины на передовой бьются с украинским нацизмом, им помогает огромная страна, делая все возможное для общей Победы", - написал Пасечник в Telegram-канале. Он подчеркнул, что нет сомнений в том, "что единство и сплоченность вновь приведут нас к Победе".

https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, донецкая народная республика, день защитника отечества, общество