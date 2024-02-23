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При пожаре в Приамурье погиб семилетний мальчик - РИА Новости, 23.02.2024
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13:00 23.02.2024 (обновлено: 13:09 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/priamure-1929139547.html
При пожаре в Приамурье погиб семилетний мальчик
При пожаре в Приамурье погиб семилетний мальчик - РИА Новости, 23.02.2024
При пожаре в Приамурье погиб семилетний мальчик
СУСК Приамурья возбудил уголовное дело по факту гибели в пожаре семилетнего ребёнка в Свободном, его пострадавшая мать доставлена в больницу, сообщает... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T13:00
2024-02-23T13:09
происшествия
амурская область
свободный
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 фев – РИА Новости. СУСК Приамурья возбудил уголовное дело по факту гибели в пожаре семилетнего ребёнка в Свободном, его пострадавшая мать доставлена в больницу, сообщает пресс-служба ведомства. По данным главка регионального МЧС, возгорание произошло утром в пятницу в деревянном доме по улице Кузнечной. Сообщение о пожаре поступило поздно, на момент прибытия первых боевых расчётов наблюдалось сильное задымление и открытое горение жилого строения. Пожарный извещатель в доме отсутствовал. В тушении участвовали 10 человек, две единицы техники. По предварительной информации, женщина с ребёнком приехала присмотреть за домом, пока семья старшей дочери поехала в гости к родственникам. Со слов очевидцев, вызвавших экстренные службы, услышав крики, они вышли на улицу и увидели женщину во дворе соседнего дома и горящий открытым пламенем дом. Она пострадала при пожаре и доставлена в больницу. В дальней комнате обнаружили мальчика 2016 года рождения без признаков жизни. "По факту гибели ребенка следственным отделом по городу Свободному следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело …"причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении СУСК. На месте работает следователь-криминалист, назначена пожарно-техническая экспертиза. Свободненская городская прокуратура организовала проверку по факту пожара.
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происшествия, амурская область, свободный
Происшествия, Амурская область, Свободный
При пожаре в Приамурье погиб семилетний мальчик

В Приамурье завели дело после смерти семилетнего мальчика при пожаре в Свободном

© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиМесто пожара в частном доме в городе Свободном Амурской области. 23 февраля 2024
Место пожара в частном доме в городе Свободном Амурской области. 23 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской области
Место пожара в частном доме в городе Свободном Амурской области. 23 февраля 2024
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 фев – РИА Новости. СУСК Приамурья возбудил уголовное дело по факту гибели в пожаре семилетнего ребёнка в Свободном, его пострадавшая мать доставлена в больницу, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным главка регионального МЧС, возгорание произошло утром в пятницу в деревянном доме по улице Кузнечной. Сообщение о пожаре поступило поздно, на момент прибытия первых боевых расчётов наблюдалось сильное задымление и открытое горение жилого строения. Пожарный извещатель в доме отсутствовал. В тушении участвовали 10 человек, две единицы техники.
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По предварительной информации, женщина с ребёнком приехала присмотреть за домом, пока семья старшей дочери поехала в гости к родственникам. Со слов очевидцев, вызвавших экстренные службы, услышав крики, они вышли на улицу и увидели женщину во дворе соседнего дома и горящий открытым пламенем дом. Она пострадала при пожаре и доставлена в больницу. В дальней комнате обнаружили мальчика 2016 года рождения без признаков жизни.
"По факту гибели ребенка следственным отделом по городу Свободному следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело …"причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении СУСК.
На месте работает следователь-криминалист, назначена пожарно-техническая экспертиза. Свободненская городская прокуратура организовала проверку по факту пожара.
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