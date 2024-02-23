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ЕК разблокирует для Польши 137 миллиардов евро из бюджета ЕС - РИА Новости, 23.02.2024
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15:38 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/polsha-1929162606.html
ЕК разблокирует для Польши 137 миллиардов евро из бюджета ЕС
ЕК разблокирует для Польши 137 миллиардов евро из бюджета ЕС - РИА Новости, 23.02.2024
ЕК разблокирует для Польши 137 миллиардов евро из бюджета ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу о разблокировке 137 миллиардов евро для Польши из бюджета Евросоюза на фоне успехов страны в области... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:38
2024-02-23T15:38
в мире
польша
дональд туск
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу о разблокировке 137 миллиардов евро для Польши из бюджета Евросоюза на фоне успехов страны в области верховенства закона. "Основываясь на реформах, которые вы запустили и ряде немедленных шагов, которые вы предприняли в вопросе независимости судебной системы, я могу сообщить хорошие новости. На следующей неделе коллегия (Еврокомиссии - ред.) выдвинет два решения по европейским фондам, которые на данные момент заблокированы для Польши. Эти решения позволят освободить до 137 миллиардов евро для Польши", - сказала она на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Отмечается, что это речь идет о фондах "Следующее поколение ЕС" (Next Generation EU) и сплочения (cohesion funds). В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что данные средства будут использованы для поддержки фермеров. По его словам, деньги "непосредственно будут направлены малым и средним производителям продовольствия". "Это первое вливание, которое может принести немного безопасности и перспектив для наших фермеров", - сказал Туск. Ранее Польша представила план действий, включающий сроки принятия девяти судебных законов. Они призваны восстановить независимость судебной власти в Польше и, среди прочего, положить конец процедуре выхода из спора с Еврокомиссией о судебной реформе в республике. Вступивший в силу в июле 2017 года закон "О верховном суде" дал исполнительным органам власти право продлевать мандат судей после достижения ими пенсионного возраста, который был понижен до 65 лет. Еврокомиссия считает, что предоставление таких полномочий нарушает положения договора ЕС. ЕК обратилась в суд ЕС с требованием временно приостановить действие польской реформы. ЕК считает, что Польша при проведении судебной реформы не выполнила свои обязательства по обеспечению эффективных средств правовой защиты в независимом и беспристрастном суде. Спор Польши с ЕК начался в период, когда у власти в стране была партия "Право и справедливость". После выборов 15 октября минувшего года в республике было сформировано новое правительство под руководством Дональда Туска, которое заявило о намерении исправить допущенные предшественниками нарушения в рамках реформы судебной системы.
https://ria.ru/20240223/polsha-1929118698.html
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в мире, польша, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Польша, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК разблокирует для Польши 137 миллиардов евро из бюджета ЕС

ЕК на следующей неделе разблокирует для Польши 137 миллиардов евро из бюджета ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу о разблокировке 137 миллиардов евро для Польши из бюджета Евросоюза на фоне успехов страны в области верховенства закона.
"Основываясь на реформах, которые вы запустили и ряде немедленных шагов, которые вы предприняли в вопросе независимости судебной системы, я могу сообщить хорошие новости. На следующей неделе коллегия (Еврокомиссии - ред.) выдвинет два решения по европейским фондам, которые на данные момент заблокированы для Польши. Эти решения позволят освободить до 137 миллиардов евро для Польши", - сказала она на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
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Отмечается, что это речь идет о фондах "Следующее поколение ЕС" (Next Generation EU) и сплочения (cohesion funds).
В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что данные средства будут использованы для поддержки фермеров.
По его словам, деньги "непосредственно будут направлены малым и средним производителям продовольствия".
"Это первое вливание, которое может принести немного безопасности и перспектив для наших фермеров", - сказал Туск.
Ранее Польша представила план действий, включающий сроки принятия девяти судебных законов. Они призваны восстановить независимость судебной власти в Польше и, среди прочего, положить конец процедуре выхода из спора с Еврокомиссией о судебной реформе в республике.
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Вступивший в силу в июле 2017 года закон "О верховном суде" дал исполнительным органам власти право продлевать мандат судей после достижения ими пенсионного возраста, который был понижен до 65 лет. Еврокомиссия считает, что предоставление таких полномочий нарушает положения договора ЕС. ЕК обратилась в суд ЕС с требованием временно приостановить действие польской реформы.
ЕК считает, что Польша при проведении судебной реформы не выполнила свои обязательства по обеспечению эффективных средств правовой защиты в независимом и беспристрастном суде.
Спор Польши с ЕК начался в период, когда у власти в стране была партия "Право и справедливость". После выборов 15 октября минувшего года в республике было сформировано новое правительство под руководством Дональда Туска, которое заявило о намерении исправить допущенные предшественниками нарушения в рамках реформы судебной системы.
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