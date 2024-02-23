https://ria.ru/20240223/polsha-1929150463.html

Польша выдала Казахстану украинца, подозреваемого в создании ОПГ

Польша выдала Казахстану украинца, подозреваемого в создании ОПГ - РИА Новости, 23.02.2024

Польша выдала Казахстану украинца, подозреваемого в создании ОПГ

Власти Польши выдали Казахстану гражданина Украины, подозреваемого в создании международной преступной группировки и и руководстве ею, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T14:23

2024-02-23T14:23

2024-02-23T14:34

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АЛМА-АТА, 23 фев - РИА Новости. Власти Польши выдали Казахстану гражданина Украины, подозреваемого в создании международной преступной группировки и и руководстве ею, сообщает пресс-служба казахстанской генпрокуратуры. "Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Польше из Республики Польша экстрадирован гражданин Украины для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой. В 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере", - говорится в сообщении. По данным ведомства, объем изъятых веществ превысил 1 тонну, их стоимость на "черном рынке" составляет более 1,5 миллиарда тенге (3,3 миллиона долларов). "Участники организованной группы задержаны, а ее руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск. В августе 2023 года подозреваемый установлен на территории Польши", - отмечается в документе. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе в Астане. По местному законодательству ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, уточнили в генпрокуратуре.

https://ria.ru/20221003/ubiystvo-1821237433.html

https://ria.ru/20231117/molchanov-1910061676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, польша, украина