Рейтинг@Mail.ru
Польша выдала Казахстану украинца, подозреваемого в создании ОПГ - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 23.02.2024 (обновлено: 14:34 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/polsha-1929150463.html
Польша выдала Казахстану украинца, подозреваемого в создании ОПГ
Польша выдала Казахстану украинца, подозреваемого в создании ОПГ - РИА Новости, 23.02.2024
Польша выдала Казахстану украинца, подозреваемого в создании ОПГ
Власти Польши выдали Казахстану гражданина Украины, подозреваемого в создании международной преступной группировки и и руководстве ею, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:23
2024-02-23T14:34
в мире
казахстан
польша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929151585_141:0:1357:684_1920x0_80_0_0_e69bbd8bccdbd18fc95afa6158e86f46.png
АЛМА-АТА, 23 фев - РИА Новости. Власти Польши выдали Казахстану гражданина Украины, подозреваемого в создании международной преступной группировки и и руководстве ею, сообщает пресс-служба казахстанской генпрокуратуры. "Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Польше из Республики Польша экстрадирован гражданин Украины для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой. В 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере", - говорится в сообщении. По данным ведомства, объем изъятых веществ превысил 1 тонну, их стоимость на "черном рынке" составляет более 1,5 миллиарда тенге (3,3 миллиона долларов). "Участники организованной группы задержаны, а ее руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск. В августе 2023 года подозреваемый установлен на территории Польши", - отмечается в документе. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе в Астане. По местному законодательству ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, уточнили в генпрокуратуре.
https://ria.ru/20221003/ubiystvo-1821237433.html
https://ria.ru/20231117/molchanov-1910061676.html
казахстан
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929151585_293:0:1205:684_1920x0_80_0_0_f67c0de536706fadc0a6684329e6c027.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, польша, украина
В мире, Казахстан, Польша, Украина
Польша выдала Казахстану украинца, подозреваемого в создании ОПГ

Польша выдала Казахстану украинца, подозреваемого в создании международной ОПГ

© ҚР Бас прокуратурасы/TelegramЭкстрадиция гражданина Украины, подозреваемого в создании международной преступной группировки
Экстрадиция гражданина Украины, подозреваемого в создании международной преступной группировки
© ҚР Бас прокуратурасы/Telegram
Экстрадиция гражданина Украины, подозреваемого в создании международной преступной группировки
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 23 фев - РИА Новости. Власти Польши выдали Казахстану гражданина Украины, подозреваемого в создании международной преступной группировки и и руководстве ею, сообщает пресс-служба казахстанской генпрокуратуры.
"Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Польше из Республики Польша экстрадирован гражданин Украины для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой. В 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Выданному из Польши преступнику дали 12 лет колонии за убийство школьницы
3 октября 2022, 17:54
По данным ведомства, объем изъятых веществ превысил 1 тонну, их стоимость на "черном рынке" составляет более 1,5 миллиарда тенге (3,3 миллиона долларов).
"Участники организованной группы задержаны, а ее руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск. В августе 2023 года подозреваемый установлен на территории Польши", - отмечается в документе.
В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе в Астане. По местному законодательству ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, уточнили в генпрокуратуре.
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Из Турции экстрадировали москвича, обвиняемого в убийстве жены
17 ноября 2023, 12:45
 
В миреКазахстанПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала