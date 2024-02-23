https://ria.ru/20240223/polsha-1929150463.html
Польша выдала Казахстану украинца, подозреваемого в создании ОПГ
Польша выдала Казахстану украинца, подозреваемого в создании ОПГ - РИА Новости, 23.02.2024
Польша выдала Казахстану украинца, подозреваемого в создании ОПГ
Власти Польши выдали Казахстану гражданина Украины, подозреваемого в создании международной преступной группировки и и руководстве ею, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:23
2024-02-23T14:23
2024-02-23T14:34
в мире
казахстан
польша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929151585_141:0:1357:684_1920x0_80_0_0_e69bbd8bccdbd18fc95afa6158e86f46.png
АЛМА-АТА, 23 фев - РИА Новости. Власти Польши выдали Казахстану гражданина Украины, подозреваемого в создании международной преступной группировки и и руководстве ею, сообщает пресс-служба казахстанской генпрокуратуры. "Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Польше из Республики Польша экстрадирован гражданин Украины для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой. В 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере", - говорится в сообщении. По данным ведомства, объем изъятых веществ превысил 1 тонну, их стоимость на "черном рынке" составляет более 1,5 миллиарда тенге (3,3 миллиона долларов). "Участники организованной группы задержаны, а ее руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск. В августе 2023 года подозреваемый установлен на территории Польши", - отмечается в документе. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе в Астане. По местному законодательству ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, уточнили в генпрокуратуре.
https://ria.ru/20221003/ubiystvo-1821237433.html
https://ria.ru/20231117/molchanov-1910061676.html
казахстан
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929151585_293:0:1205:684_1920x0_80_0_0_f67c0de536706fadc0a6684329e6c027.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, польша, украина
В мире, Казахстан, Польша, Украина
Польша выдала Казахстану украинца, подозреваемого в создании ОПГ
Польша выдала Казахстану украинца, подозреваемого в создании международной ОПГ
АЛМА-АТА, 23 фев - РИА Новости. Власти Польши выдали Казахстану гражданина Украины, подозреваемого в создании международной преступной группировки и и руководстве ею, сообщает пресс-служба казахстанской генпрокуратуры.
"Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Польше из Республики Польша экстрадирован гражданин Украины для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой. В 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Выданному из Польши преступнику дали 12 лет колонии за убийство школьницы
По данным ведомства, объем изъятых веществ превысил 1 тонну, их стоимость на "черном рынке" составляет более 1,5 миллиарда тенге (3,3 миллиона долларов).
"Участники организованной группы задержаны, а ее руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск. В августе 2023 года подозреваемый установлен на территории Польши", - отмечается в документе.
В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе в Астане
. По местному законодательству ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, уточнили в генпрокуратуре.
Из Турции экстрадировали москвича, обвиняемого в убийстве жены