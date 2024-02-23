https://ria.ru/20240223/pamyat-1929094635.html

В День защитника Отечества в стране почтут память героев

В День защитника Отечества в стране почтут память героев - РИА Новости, 23.02.2024

В День защитника Отечества в стране почтут память героев

Церемония возложения цветов к мемориалам героев, отправка гуманитарной помощи бойцам СВО, а также старт военно-патриотической игры "Зарница 2.0" планируются в... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T01:06

2024-02-23T01:06

2024-02-23T01:06

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Церемония возложения цветов к мемориалам героев, отправка гуманитарной помощи бойцам СВО, а также старт военно-патриотической игры "Зарница 2.0" планируются в честь Дня защитника Отечества, рассказали РИА Новости в молодежных организациях. Ежегодно 23 февраля в России отмечается государственный праздник — День защитника Отечества. Акции и флешмобы Мероприятия ко Дню защитника Отечества организуют в регионах страны активисты "Молодой Гвардии Единой России". Как рассказали в пресс-службе организации, молодогвардейцы почтут память погибших героев, навестят ветеранов Великой Отечественной войны, передадут дополнительную помощь участникам СВО, а также организуют патриотические флешмобы. В поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны примут участие также молодые люди и активисты движения "Волонтеры Победы", которые адресно навестят, поздравят и вручат Письма Победы, подарки ветеранам, рассказали в Росмолодежи. Также они займутся благоустройством памятных мест - воинских захоронений и возложения цветов к мемориалам. Кроме того, в рамках проекта "Диалоги с Героями" будут проведены встречи с Героями Советского Союза и России, ветеранами боевых действий и многими другими. По данным ведомства, в регионах России состоится массовый флешмоб, в котором участники выстроятся в форме звезды Героя и снимут видеоролик с поздравлением защитников. Также будет организована акция по созданию и оформлению писем с пожеланиями от всех желающих бойцам на передовой, а также состоится торжественная церемония возложения цветов к мемориалам и памятным местам, посвящённым подвигу русского народа, а также героям мирного времени. В День защитника Отечества также запланирован Всероссийский урок мужества "Герои рядом". В рамках проекта волонтёры проведут уроки в организациях дополнительного образования, домах культуры, творчества в регионах, где расскажут, какой подвиг совершают солдаты, врачи и добровольцы — в ходе специальной военной операции. А в рамках всенародной акции "Окопная свеча" будут организованы мастер-классы по изготовлению окопных свечей для военнослужащих. В рамках мероприятий будет также организован показ фильма "Возрождение. Хроники студотрядов" о возрождении мемориала "Саур-Могила" летом 2022 года. "Зарница" и "Снежный десант" В День защитника Отечества будет дан старт всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0". Участниками станут дети и подростки в трех возрастных категориях: младшей, средней и старшей, рассказали в пресс-службе "Движения первых". Принять участие в игре смогут дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет со всей России. Как рассказали организаторы, участников ждут "захватывающие испытания", разработанные с учетом современных вызовов и новейших технологий и основанные на принципах легендарной игры "Зарница", а также культурно-воспитательные мероприятия на каждом из этапов: выставки, лекции и другое. Кроме того, в этот день в Архангельске состоится открытие всероссийского форума патриотической акции "Снежный десант РСО", посвященный 55-летию акции. Как рассказали в пресс-службе Российских студенческих отрядов, мероприятие продлится до 26 февраля. В рамках программы форума для участников будут организованы лекции и мастер-классы, творческие мастерские и панельные сессии. Также участники встретятся с героем специальной военной операции, окажут адресную помощь семьям участников СВО и примут участие в плетении маскировочных сетей.

https://ria.ru/20240223/putin-1929091471.html

https://ria.ru/20240223/armiya-1929092792.html

https://ria.ru/20240223/rossiya-1929092436.html

https://ria.ru/20240223/putin-1929092205.html

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общество, россия, владимир путин