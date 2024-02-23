https://ria.ru/20240223/nato-1929128149.html

В Восточной Европе сетуют, что Рютте не рассказал им о позиции по Украине

В Восточной Европе сетуют, что Рютте не рассказал им о позиции по Украине - РИА Новости, 23.02.2024

В Восточной Европе сетуют, что Рютте не рассказал им о позиции по Украине

Страны Восточной Европы жалуются на то, что уходящий премьер Нидерландов Марк Рютте, который может стать новым генсеком НАТО, не связался с ними и не рассказал... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T11:26

2024-02-23T11:26

2024-02-23T13:10

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россия

восточная европа

йенс столтенберг

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нато

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Страны Восточной Европы жалуются на то, что уходящий премьер Нидерландов Марк Рютте, который может стать новым генсеком НАТО, не связался с ними и не рассказал им о своей позиции по поводу Украины и России, сообщает газета Politico. По информации издания, государства, которые находятся на границе с РФ, указали на то, что Рютте с тех пор, как начал искать поддержку своей кандидатуры, к ним не обратился. "Мы понятия не имеем, что он хочет сделать в отношении России, или Украины, или Молдавии, или НАТО под руководством (экс-президента США Дональда) Трампа. Он не утруждает себя встречами с нами", - приводит газета слова одного из восточноевропейских дипломатов. Страны на востоке Европы помимо этого считают, что неправильно назначать генсеком НАТО политика, который, находясь во главе Нидерландов, не смог добиться показателя расходов на оборону, составляющего 2% от ВВП. Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет - с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте. Газета Politico сообщала, что две трети стран альянса, в том числе президент США Джо Байден поддерживают кандидатуру нидерландского премьера в качестве нового генсека организации. Для принятия решения НАТО нужно единогласие, к настоящему времени о поддержке Рютте заявили Великобритания, ФРГ и Франция. При этом румынские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили о намерении этой страны предложить своего кандидата - действующего президента Румынии Клауса Йоханниса. Ранее в 2022 году румынский лидер не отрицал намерений баллотироваться на пост главы НАТО по истечении президентского мандата. Выборы главы Румынии запланированы осенью текущего года.

https://ria.ru/20240222/ryutte-1929085855.html

https://ria.ru/20240221/nato-1928745399.html

украина

россия

восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, восточная европа, йенс столтенберг, марк рютте, нато, джо байден