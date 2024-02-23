В Восточной Европе сетуют, что Рютте не рассказал им о позиции по Украине
В Восточной Европе сетуют, что кандидат в главы НАТО не сообщил позицию по Киеву
Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Страны Восточной Европы жалуются на то, что уходящий премьер Нидерландов Марк Рютте, который может стать новым генсеком НАТО, не связался с ними и не рассказал им о своей позиции по поводу Украины и России, сообщает газета Politico.
По информации издания, государства, которые находятся на границе с РФ, указали на то, что Рютте с тех пор, как начал искать поддержку своей кандидатуры, к ним не обратился.
Страны на востоке Европы помимо этого считают, что неправильно назначать генсеком НАТО политика, который, находясь во главе Нидерландов, не смог добиться показателя расходов на оборону, составляющего 2% от ВВП.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет - с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
Газета Politico сообщала, что две трети стран альянса, в том числе президент США Джо Байден поддерживают кандидатуру нидерландского премьера в качестве нового генсека организации. Для принятия решения НАТО нужно единогласие, к настоящему времени о поддержке Рютте заявили Великобритания, ФРГ и Франция. При этом румынские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили о намерении этой страны предложить своего кандидата - действующего президента Румынии Клауса Йоханниса. Ранее в 2022 году румынский лидер не отрицал намерений баллотироваться на пост главы НАТО по истечении президентского мандата. Выборы главы Румынии запланированы осенью текущего года.