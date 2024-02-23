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Баку заявил о найденных в Карабахе захоронениях людей со связанными руками - РИА Новости, 23.02.2024
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16:09 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/karabakh-1929167025.html
Баку заявил о найденных в Карабахе захоронениях людей со связанными руками
Баку заявил о найденных в Карабахе захоронениях людей со связанными руками - РИА Новости, 23.02.2024
Баку заявил о найденных в Карабахе захоронениях людей со связанными руками
Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об обнаружении в Карабахе массового захоронения людей - по ее данным, в городе Ходжалы найдены останки как минимум РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:09
2024-02-23T16:09
в мире
азербайджан
баку
армения
ильхам алиев
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БАКУ, 23 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об обнаружении в Карабахе массового захоронения людей - по ее данным, в городе Ходжалы найдены останки как минимум четырех человек со связанными руками и ногами. "В прокуратуру Ходжалинского района поступила информация об обнаружении массового захоронения (найденного) в ходе земельных работ... в центральной части города Ходжалы. Сотрудники соответствующих структур осмотрели место происшествия и изъяли обнаруженные фрагменты останков с целью проведения экспертизы и лабораторных исследований... Было установлено, что останки принадлежат как минимум четырем лицам - трем женщинам и ребенку предположительно пяти лет. Они были подвергнуты пыткам, им связали руки и ноги веревкой. Тела были захоронены по меньшей мере 25 лет назад", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время продолжаются работы по обследованию места происшествия, идет расследование. В конце января комиссия Армении по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести выступила с инициативой сотрудничать с Баку. По данным Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, почти 3,9 тысячи граждан республики были зарегистрированы как пропавшие без вести в Первой Карабахской войне. По состоянию на 1 января 2024 года, идентифицированы останки только 25 из них. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора.
https://ria.ru/20240116/obnaruzhili-1921580505.html
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в мире, азербайджан, баку, армения, ильхам алиев, евросоюз
В мире, Азербайджан, Баку, Армения, Ильхам Алиев, Евросоюз
Баку заявил о найденных в Карабахе захоронениях людей со связанными руками

Баку: в Карабахе обнаружены захоронения людей со связанными руками и ногами

© Фото : Генпрокуратура АзербайджанаГенеральная прокуратура Азербайджана
Генеральная прокуратура Азербайджана - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : Генпрокуратура Азербайджана
Генеральная прокуратура Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 23 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об обнаружении в Карабахе массового захоронения людей - по ее данным, в городе Ходжалы найдены останки как минимум четырех человек со связанными руками и ногами.
"В прокуратуру Ходжалинского района поступила информация об обнаружении массового захоронения (найденного) в ходе земельных работ... в центральной части города Ходжалы. Сотрудники соответствующих структур осмотрели место происшествия и изъяли обнаруженные фрагменты останков с целью проведения экспертизы и лабораторных исследований... Было установлено, что останки принадлежат как минимум четырем лицам - трем женщинам и ребенку предположительно пяти лет. Они были подвергнуты пыткам, им связали руки и ноги веревкой. Тела были захоронены по меньшей мере 25 лет назад", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в настоящее время продолжаются работы по обследованию места происшествия, идет расследование.
В конце января комиссия Армении по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести выступила с инициативой сотрудничать с Баку. По данным Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, почти 3,9 тысячи граждан республики были зарегистрированы как пропавшие без вести в Первой Карабахской войне. По состоянию на 1 января 2024 года, идентифицированы останки только 25 из них.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора.
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