https://ria.ru/20240223/karabakh-1929167025.html

Баку заявил о найденных в Карабахе захоронениях людей со связанными руками

Баку заявил о найденных в Карабахе захоронениях людей со связанными руками - РИА Новости, 23.02.2024

Баку заявил о найденных в Карабахе захоронениях людей со связанными руками

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об обнаружении в Карабахе массового захоронения людей - по ее данным, в городе Ходжалы найдены останки как минимум РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:09

2024-02-23T16:09

2024-02-23T16:09

в мире

азербайджан

баку

армения

ильхам алиев

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737520332_0:84:971:630_1920x0_80_0_0_33e7d0be5989aba7503c0209a9a7711c.jpg

БАКУ, 23 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об обнаружении в Карабахе массового захоронения людей - по ее данным, в городе Ходжалы найдены останки как минимум четырех человек со связанными руками и ногами. "В прокуратуру Ходжалинского района поступила информация об обнаружении массового захоронения (найденного) в ходе земельных работ... в центральной части города Ходжалы. Сотрудники соответствующих структур осмотрели место происшествия и изъяли обнаруженные фрагменты останков с целью проведения экспертизы и лабораторных исследований... Было установлено, что останки принадлежат как минимум четырем лицам - трем женщинам и ребенку предположительно пяти лет. Они были подвергнуты пыткам, им связали руки и ноги веревкой. Тела были захоронены по меньшей мере 25 лет назад", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время продолжаются работы по обследованию места происшествия, идет расследование. В конце января комиссия Армении по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести выступила с инициативой сотрудничать с Баку. По данным Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, почти 3,9 тысячи граждан республики были зарегистрированы как пропавшие без вести в Первой Карабахской войне. По состоянию на 1 января 2024 года, идентифицированы останки только 25 из них. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора.

https://ria.ru/20240116/obnaruzhili-1921580505.html

https://ria.ru/20240125/vardanyan-1923373784.html

азербайджан

баку

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, азербайджан, баку, армения, ильхам алиев, евросоюз