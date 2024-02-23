https://ria.ru/20240223/gorlovka-1929119315.html
При обстреле ВСУ центра Горловки пострадали три мирных жителя
При обстреле ВСУ центра Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 23.02.2024
При обстреле ВСУ центра Горловки пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя получили ранения в результате ракетного обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T10:06
2024-02-23T10:06
2024-02-23T10:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929121960_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8b3727223695a04897620ab6c3c20f95.jpg
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате ракетного обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): Ранения различной степени тяжести получили три гражданских лица: женщины 1954 и 1980 годов рождения, мужчина 1966 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Мэр Горловки Иван Приходько утром в пятницу сообщал о мирных жителях, получивших ранения разной степени тяжести при ракетном обстреле Горловки, не уточнив количество пострадавших. Ранее сообщалось, что украинские войска в 07.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240223/puttsolu-1928747975.html
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929121960_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8621ac0d1eed7416a320c9775b6dc9b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка
При обстреле ВСУ центра Горловки пострадали три мирных жителя
При ракетном обстреле ВСУ центра Горловки пострадали три мирных жителя