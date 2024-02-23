https://ria.ru/20240223/gorlovka-1929119315.html

При обстреле ВСУ центра Горловки пострадали три мирных жителя

При обстреле ВСУ центра Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 23.02.2024

При обстреле ВСУ центра Горловки пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя получили ранения в результате ракетного обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T10:06

2024-02-23T10:06

2024-02-23T10:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате ракетного обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): Ранения различной степени тяжести получили три гражданских лица: женщины 1954 и 1980 годов рождения, мужчина 1966 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Мэр Горловки Иван Приходько утром в пятницу сообщал о мирных жителях, получивших ранения разной степени тяжести при ракетном обстреле Горловки, не уточнив количество пострадавших. Ранее сообщалось, что украинские войска в 07.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240223/puttsolu-1928747975.html

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, горловка