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Премьер Дании объяснила задержку с передачей F-16 Украине - РИА Новости, 23.02.2024
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22:52 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/f-16-1929219137.html
Премьер Дании объяснила задержку с передачей F-16 Украине
Премьер Дании объяснила задержку с передачей F-16 Украине - РИА Новости, 23.02.2024
Премьер Дании объяснила задержку с передачей F-16 Украине
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной - по словам премьера, только техническая причина РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T22:52
2024-02-23T22:52
украина
россия
дания
метте фредериксен
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной - по словам премьера, только техническая причина сдерживает их передачу. "Мы начали проведение обучения пилотов (ВСУ) в августе. Обучение происходит очень быстро и очень хорошо. Единственная причина, почему мы все еще задерживаемся с передачей F-16 на Украину, это техническая причина. Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей... Благодаря прекрасному сотрудничеству с союзниками мы будем готовы обеспечить это (передачу первых F-16 для ВСУ - ред.) до лета", - сказала Фредериксен в видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Мы Украина". Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен 22 февраля заявлял, что Копенгаген летом передаст Киеву первые истребители F-16. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что не может назвать точные сроки передачи Украине истребителей F-16, но хотел бы, чтобы это случилось "как можно раньше". По его мнению, ВСУ будут иметь право использовать эти истребители для нанесения ударов по "российским военным целям за пределами Украины". Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240222/f-16-1928896015.html
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украина, россия, дания, метте фредериксен, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16, йенс столтенберг
Украина, Россия, Дания, Метте Фредериксен, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16, Йенс Столтенберг
Премьер Дании объяснила задержку с передачей F-16 Украине

Премьер Дании: первые истребители F-16 могут быть переданы Украине уже весной

CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Royal Danish Air Force F-16 Fighting FalconsИстребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Royal Danish Air Force F-16 Fighting Falcons
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной - по словам премьера, только техническая причина сдерживает их передачу.
"Мы начали проведение обучения пилотов (ВСУ) в августе. Обучение происходит очень быстро и очень хорошо. Единственная причина, почему мы все еще задерживаемся с передачей F-16 на Украину, это техническая причина. Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей... Благодаря прекрасному сотрудничеству с союзниками мы будем готовы обеспечить это (передачу первых F-16 для ВСУ - ред.) до лета", - сказала Фредериксен в видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Мы Украина".
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
В Госдуме назвали передачу Украине F-16 курсом НАТО на конфликт с Россией
22 февраля, 09:51
Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен 22 февраля заявлял, что Копенгаген летом передаст Киеву первые истребители F-16. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что не может назвать точные сроки передачи Украине истребителей F-16, но хотел бы, чтобы это случилось "как можно раньше". По его мнению, ВСУ будут иметь право использовать эти истребители для нанесения ударов по "российским военным целям за пределами Украины".
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО, заявил Медведчук
22 февраля, 05:11
 
УкраинаРоссияДанияМетте ФредериксенСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныF-16Йенс Столтенберг
 
 
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