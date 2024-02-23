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Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта - РИА Новости, 23.02.2024
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14:00 23.02.2024 (обновлено: 14:56 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929147657.html
Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта
Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта - РИА Новости, 23.02.2024
Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта
Первые жители Авдеевки получили российские паспорта, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:00
2024-02-23T14:56
россия
донецк
ирина волк
александр сырский
вооруженные силы украины
авдеевка
общество
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Первые жители Авдеевки получили российские паспорта, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко."Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобожденной Авдеевки. Поздравляем", — говорится в публикации в Telegram-канале. В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что жители Авдеевки начали подавать документы на получение российских паспортов. Оформлять их помогают сотрудники миграционного подразделения Министерства внутренних дел по ДНР. Кроме того, для нескольких заявителей проведут процедуру установления личности, так как многие документы были сильно повреждены или утрачены.Ранее сотрудники МВД оказывали аналогичную помощь жителям Артемовска и других населенных пунктов.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929123747.html
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1929084253.html
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россия, донецк, ирина волк, александр сырский, вооруженные силы украины, авдеевка, общество
Россия, Донецк, Ирина Волк, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, Общество
Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта

Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка сканирует свой российский паспорт
Девушка сканирует свой российский паспорт - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка сканирует свой российский паспорт. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Первые жители Авдеевки получили российские паспорта, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.
«
"Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобожденной Авдеевки. Поздравляем", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
"Начало конца": в США раскрыли, что ждет ВСУ после бегства из Авдеевки
Вчера, 10:39
В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что жители Авдеевки начали подавать документы на получение российских паспортов. Оформлять их помогают сотрудники миграционного подразделения Министерства внутренних дел по ДНР. Кроме того, для нескольких заявителей проведут процедуру установления личности, так как многие документы были сильно повреждены или утрачены.
Ранее сотрудники МВД оказывали аналогичную помощь жителям Артемовска и других населенных пунктов.

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
"Ждали русских". Журналист из США сделал неожиданное заявление об Авдеевке
22 февраля, 22:22
 
РоссияДонецкИрина ВолкАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныАвдеевкаОбщество
 
 
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