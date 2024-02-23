https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929147657.html

Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта

Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта - РИА Новости, 23.02.2024

Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта

Первые жители Авдеевки получили российские паспорта, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T14:00

2024-02-23T14:00

2024-02-23T14:56

россия

донецк

ирина волк

александр сырский

вооруженные силы украины

авдеевка

общество

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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Первые жители Авдеевки получили российские паспорта, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко."Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобожденной Авдеевки. Поздравляем", — говорится в публикации в Telegram-канале. В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что жители Авдеевки начали подавать документы на получение российских паспортов. Оформлять их помогают сотрудники миграционного подразделения Министерства внутренних дел по ДНР. Кроме того, для нескольких заявителей проведут процедуру установления личности, так как многие документы были сильно повреждены или утрачены.Ранее сотрудники МВД оказывали аналогичную помощь жителям Артемовска и других населенных пунктов.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.

https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929123747.html

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1929084253.html

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Варвара Скокшина

россия, донецк, ирина волк, александр сырский, вооруженные силы украины, авдеевка, общество