Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта
Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта
Девушка сканирует свой российский паспорт. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Первые жители Авдеевки получили российские паспорта, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.
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"Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобожденной Авдеевки. Поздравляем", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что жители Авдеевки начали подавать документы на получение российских паспортов. Оформлять их помогают сотрудники миграционного подразделения Министерства внутренних дел по ДНР. Кроме того, для нескольких заявителей проведут процедуру установления личности, так как многие документы были сильно повреждены или утрачены.
Ранее сотрудники МВД оказывали аналогичную помощь жителям Артемовска и других населенных пунктов.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.