https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929123747.html
"Начало конца": в США раскрыли, что ждет ВСУ после бегства из Авдеевки
"Начало конца": в США раскрыли, что ждет ВСУ после бегства из Авдеевки - РИА Новости, 23.02.2024
"Начало конца": в США раскрыли, что ждет ВСУ после бегства из Авдеевки
Во многих городах Украины в скором времени произойдет бегство ВСУ, аналогичное произошедшему в Авдеевке, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе со РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T10:39
2024-02-23T10:39
2024-02-23T13:48
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скотт риттер
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Во многих городах Украины в скором времени произойдет бегство ВСУ, аналогичное произошедшему в Авдеевке, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе со Sputnik."Авдеевка — не единичная ситуация, это будет повторяться снова и снова, поскольку ВСУ больше не смогут организовывать сплоченную оборону. На этом этапе специальная военная операция завершится, так как цель демилитаризации будет достигнута", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что сдача Авдеевки украинскими военными была связана с нехваткой боеприпасов и отсутствием адекватной противовоздушной обороны, а также с превосходством российской армии."Факты указывают, что это начало конца", — резюмировал эксперт.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
https://ria.ru/20240222/panika-1928930417.html
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В мире, Авдеевка, Донецк, Украина, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Начало конца": в США раскрыли, что ждет ВСУ после бегства из Авдеевки
Риттер: ситуация с бегством ВСУ из Авдеевки повторится в других городах Украины