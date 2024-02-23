https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929123747.html

"Начало конца": в США раскрыли, что ждет ВСУ после бегства из Авдеевки

"Начало конца": в США раскрыли, что ждет ВСУ после бегства из Авдеевки - РИА Новости, 23.02.2024

"Начало конца": в США раскрыли, что ждет ВСУ после бегства из Авдеевки

Во многих городах Украины в скором времени произойдет бегство ВСУ, аналогичное произошедшему в Авдеевке, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе со РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T10:39

2024-02-23T10:39

2024-02-23T13:48

в мире

авдеевка

донецк

украина

скотт риттер

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Во многих городах Украины в скором времени произойдет бегство ВСУ, аналогичное произошедшему в Авдеевке, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе со Sputnik."Авдеевка — не единичная ситуация, это будет повторяться снова и снова, поскольку ВСУ больше не смогут организовывать сплоченную оборону. На этом этапе специальная военная операция завершится, так как цель демилитаризации будет достигнута", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что сдача Авдеевки украинскими военными была связана с нехваткой боеприпасов и отсутствием адекватной противовоздушной обороны, а также с превосходством российской армии."Факты указывают, что это начало конца", — резюмировал эксперт.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.

https://ria.ru/20240222/panika-1928930417.html

https://ria.ru/20240223/ugroza-1929114589.html

авдеевка

донецк

украина

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