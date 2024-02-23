https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929119555.html
"Полный ад". ВСУ рассказали, что с ними произошло в Авдеевке
"Полный ад". ВСУ рассказали, что с ними произошло в Авдеевке - РИА Новости, 23.02.2024
"Полный ад". ВСУ рассказали, что с ними произошло в Авдеевке
Бои в Авдеевке были очень тяжелыми, сообщает Washington Times со ссылкой на представителей ВСУ. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T10:10
2024-02-23T10:10
2024-02-23T10:10
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Бои в Авдеевке были очень тяжелыми, сообщает Washington Times со ссылкой на представителей ВСУ."Это был ад. Полный ад", — пожаловался один из них.Отмечается, что в городе у российских сил было полное огневое превосходство, из-за чего побег украинских военных из Авдеевки был "ужасающим".Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, однако, как отметили в Минобороны России, распоряжение вышло спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений.По словам российских военных, позиции в городе пытались удерживать в том числе боевики украинского националистического подразделения – 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе "Азова"*. Военнослужащий этой бригады Виктор Беляк рассказывал, что при отходе с позиций им приказали бросить раненных, а дорога в город была усеяна телами украинских солдат.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929115013.html
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в мире, авдеевка, донецк, россия, сергей шойгу, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, политика
В мире, Авдеевка, Донецк, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Политика
"Полный ад". ВСУ рассказали, что с ними произошло в Авдеевке
WT: бежавшие солдаты ВСУ назвали бои в Авдеевке настоящим адом