https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929100646.html

"За несколько часов": в Киеве раскрыли подробности фиаско ВСУ в Авдеевке

"За несколько часов": в Киеве раскрыли подробности фиаско ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 23.02.2024

"За несколько часов": в Киеве раскрыли подробности фиаско ВСУ в Авдеевке

Российским военным в ходе боев за Авдеевку удалось "за несколько часов" осложнить положение украинских войск, после чего начался их "аварийный" отход, заявил в... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T04:27

2024-02-23T04:27

2024-02-23T04:27

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

сергей шойгу

владимир путин

александр сырский

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Российским военным в ходе боев за Авдеевку удалось "за несколько часов" осложнить положение украинских войск, после чего начался их "аварийный" отход, заявил в эфире YouTube-канала Ukrlife эксперт украинского издания Defense Express Иван Киричевский.По его словам, ВС России удалось "радикально, буквально за несколько часов" ухудшить оперативную обстановку для ВСУ. Как утверждает Киричевский, украинская 3-я штурмовая бригада, срочно переброшенная в Авдеевку накануне отступления, должна была "стабилизировать линию обороны", чтобы потом начался "планомерный отход"."А вышло немного наоборот, что это такой себе заслон, который должен был прикрывать аварийный, скажем так, выход наших войск из Авдеевки", – посетовал он. При этом Киричевский добавил, что, "как бы это сейчас печально ни звучало", окончательных данных о том, сколько украинских солдат могло попасть в плен при бегстве из города, у Киева "пока что нет".Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, однако, как отметили в Минобороны России, распоряжение вышло спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений.По словам российских военных, позиции в городе пытались удерживать в том числе боевики украинского националистического подразделения – 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе "Азова"*. Военнослужащий этой бригады Виктор Беляк рассказывал, что при отходе с позиций им приказали бросить раненных, а дорога в город была усеяна телами украинских солдат.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928987810.html

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928962732.html

авдеевка

россия

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авдеевка, россия, сергей шойгу, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)