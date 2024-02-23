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"За несколько часов": в Киеве раскрыли подробности фиаско ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 23.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:27 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929100646.html
"За несколько часов": в Киеве раскрыли подробности фиаско ВСУ в Авдеевке
"За несколько часов": в Киеве раскрыли подробности фиаско ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 23.02.2024
"За несколько часов": в Киеве раскрыли подробности фиаско ВСУ в Авдеевке
Российским военным в ходе боев за Авдеевку удалось "за несколько часов" осложнить положение украинских войск, после чего начался их "аварийный" отход, заявил в... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T04:27
2024-02-23T04:27
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
сергей шойгу
владимир путин
александр сырский
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Российским военным в ходе боев за Авдеевку удалось "за несколько часов" осложнить положение украинских войск, после чего начался их "аварийный" отход, заявил в эфире YouTube-канала Ukrlife эксперт украинского издания Defense Express Иван Киричевский.По его словам, ВС России удалось "радикально, буквально за несколько часов" ухудшить оперативную обстановку для ВСУ. Как утверждает Киричевский, украинская 3-я штурмовая бригада, срочно переброшенная в Авдеевку накануне отступления, должна была "стабилизировать линию обороны", чтобы потом начался "планомерный отход"."А вышло немного наоборот, что это такой себе заслон, который должен был прикрывать аварийный, скажем так, выход наших войск из Авдеевки", – посетовал он. При этом Киричевский добавил, что, "как бы это сейчас печально ни звучало", окончательных данных о том, сколько украинских солдат могло попасть в плен при бегстве из города, у Киева "пока что нет".Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, однако, как отметили в Минобороны России, распоряжение вышло спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений.По словам российских военных, позиции в городе пытались удерживать в том числе боевики украинского националистического подразделения – 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе "Азова"*. Военнослужащий этой бригады Виктор Беляк рассказывал, что при отходе с позиций им приказали бросить раненных, а дорога в город была усеяна телами украинских солдат.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928987810.html
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928962732.html
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авдеевка, россия, сергей шойгу, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"За несколько часов": в Киеве раскрыли подробности фиаско ВСУ в Авдеевке

Киевский аналитик: ВС РФ предрешили участь ВСУ в Авдеевке за несколько часов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБойцы 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа на зачистке Авдеевки Донецкой народной республики
Бойцы 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа на зачистке Авдеевки Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Бойцы 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа на зачистке Авдеевки Донецкой народной республики. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Российским военным в ходе боев за Авдеевку удалось "за несколько часов" осложнить положение украинских войск, после чего начался их "аварийный" отход, заявил в эфире YouTube-канала Ukrlife эксперт украинского издания Defense Express Иван Киричевский.
По его словам, ВС России удалось "радикально, буквально за несколько часов" ухудшить оперативную обстановку для ВСУ. Как утверждает Киричевский, украинская 3-я штурмовая бригада, срочно переброшенная в Авдеевку накануне отступления, должна была "стабилизировать линию обороны", чтобы потом начался "планомерный отход".
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"А вышло немного наоборот, что это такой себе заслон, который должен был прикрывать аварийный, скажем так, выход наших войск из Авдеевки", – посетовал он. При этом Киричевский добавил, что, "как бы это сейчас печально ни звучало", окончательных данных о том, сколько украинских солдат могло попасть в плен при бегстве из города, у Киева "пока что нет".
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, однако, как отметили в Минобороны России, распоряжение вышло спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений.
По словам российских военных, позиции в городе пытались удерживать в том числе боевики украинского националистического подразделения – 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе "Азова"*. Военнослужащий этой бригады Виктор Беляк рассказывал, что при отходе с позиций им приказали бросить раненных, а дорога в город была усеяна телами украинских солдат.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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