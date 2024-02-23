https://ria.ru/20240223/armeniya-1929132774.html

Политолог назвал заморозку участия Армении в ОДКБ демаршем

Политолог назвал заморозку участия Армении в ОДКБ демаршем - РИА Новости, 23.02.2024

Политолог назвал заморозку участия Армении в ОДКБ демаршем

Решение Армении о заморозке ее членства в ОДКБ пока является политическим демаршем, но ее контакты со странами Запада в сфере военно-технического сотрудничества РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T12:07

2024-02-23T12:07

2024-02-23T12:07

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россия

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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Решение Армении о заморозке ее членства в ОДКБ пока является политическим демаршем, но ее контакты со странами Запада в сфере военно-технического сотрудничества настораживают, заявил РИА Новости белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. Позже секретариат ОДКБ заявил РИА Новости, что не получал заявлений Еревана о приостановке членства, тезис премьер-министра Пашиняна, по всей видимости, касается неучастия республики в ряде мероприятий организации. "С одной стороны, пока это выглядит как сигнал о том, что Армения недовольна ОДКБ, считает, что организация не защитила ее, когда это было ей необходимо. Поэтому, по сути, это демарш политического толка. Но, с другой стороны, мы видим действия армянского руководства, выраженные в контактах с западными государствами – США, Британией, Францией, ЕС, - во время которых уже ведутся переговоры о военно-техническом сотрудничестве. Это уже более серьезно, говорит об определенных попытках разворота от ОДКБ к сотрудничеству с западными государствами", - сказал политолог. Он отметил, что "политически такие контакты оправдываются якобы отсутствием помощи (со стороны ОДКБ - ред.)". "Но, возможно, это некие глубинные, идеологические установки руководства Армении, которые были сформированы ранее", - продолжил собеседник. По его словам, "ситуация тревожная". "Вряд ли подобный разворот Армении закончится чем-то хорошим, поскольку в регионе находится и Иран, для которого это серьезный вызов, и России это неприемлемо. Судя по всему, и для Турции, и для Азербайджана тоже. Это опасная политика (со стороны властей Армении – ред.). Мы как союзники по ОДКБ не можем без внимания оставлять эту ситуацию", - подчеркнул Дзермант. Рассуждая о последствиях для ОДКБ в случае реального выхода Армении из числа ее членов, эксперт высказал сомнение, что организация серьезно пострадает. "Это, скорее, будет имиджевый удар. Ведь лучше, когда организация растет, развивается, чем сокращается и кто-то из членов уходит. Но, я надеюсь, что до этого не дойдет и армянская общественность, народ, разные политические силы все-таки этого не допустят", - добавил политолог. В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20240218/armeniya-1928132905.html

https://ria.ru/20240223/frantsiya-1929120216.html

https://ria.ru/20240223/odkb-1929128324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, россия, ереван, алексей дзермант, никол пашинян, одкб, евросоюз