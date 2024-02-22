https://ria.ru/20240222/zavod-1928954434.html
Минниханов доложил Путину о модернизации авиационного завода в Казани
Минниханов доложил Путину о модернизации авиационного завода в Казани - РИА Новости, 22.02.2024
Минниханов доложил Путину о модернизации авиационного завода в Казани
Казанский аваиационный и Казанский вертолетный заводы проходят большую модернизацию, их потенциал растет, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:48
2024-02-22T12:48
2024-02-22T13:13
казань
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владимир путин
казанский вертолетный завод
казанский авиационный завод имени горбунова (каз)
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КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Казанский аваиационный и Казанский вертолетный заводы проходят большую модернизацию, их потенциал растет, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Идет большая модернизация авиационного завода, очень серьезная. Также идет большая модернизация казанского вертолетного завода. В прошлом году мы 75 вертолетов изготовили, сейчас наращиваем мехобработку, у нас потенциал будет намного больше", - сказал Минниханов.
https://ria.ru/20230622/tu-214-1879807484.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казань, экономика, россия, рустам минниханов, владимир путин, казанский вертолетный завод, казанский авиационный завод имени горбунова (каз), республика татарстан (татарстан)
Казань, Экономика, Россия, Рустам Минниханов, Владимир Путин, Казанский вертолетный завод, Казанский авиационный завод имени Горбунова (КАЗ), Республика Татарстан (Татарстан)
Минниханов доложил Путину о модернизации авиационного завода в Казани
Минниханов: авиационный и вертолетный заводы проходят большую модернизацию