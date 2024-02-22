https://ria.ru/20240222/zavod-1928954434.html

Минниханов доложил Путину о модернизации авиационного завода в Казани

Минниханов доложил Путину о модернизации авиационного завода в Казани - РИА Новости, 22.02.2024

Минниханов доложил Путину о модернизации авиационного завода в Казани

Казанский аваиационный и Казанский вертолетный заводы проходят большую модернизацию, их потенциал растет, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:48

2024-02-22T12:48

2024-02-22T13:13

казань

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россия

рустам минниханов

владимир путин

казанский вертолетный завод

казанский авиационный завод имени горбунова (каз)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Казанский аваиационный и Казанский вертолетный заводы проходят большую модернизацию, их потенциал растет, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Идет большая модернизация авиационного завода, очень серьезная. Также идет большая модернизация казанского вертолетного завода. В прошлом году мы 75 вертолетов изготовили, сейчас наращиваем мехобработку, у нас потенциал будет намного больше", - сказал Минниханов.

https://ria.ru/20230622/tu-214-1879807484.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

казань, экономика, россия, рустам минниханов, владимир путин, казанский вертолетный завод, казанский авиационный завод имени горбунова (каз), республика татарстан (татарстан)