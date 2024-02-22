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Минниханов доложил Путину о модернизации авиационного завода в Казани - РИА Новости, 22.02.2024
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12:48 22.02.2024 (обновлено: 13:13 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/zavod-1928954434.html
Минниханов доложил Путину о модернизации авиационного завода в Казани
Минниханов доложил Путину о модернизации авиационного завода в Казани - РИА Новости, 22.02.2024
Минниханов доложил Путину о модернизации авиационного завода в Казани
Казанский аваиационный и Казанский вертолетный заводы проходят большую модернизацию, их потенциал растет, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:48
2024-02-22T13:13
казань
экономика
россия
рустам минниханов
владимир путин
казанский вертолетный завод
казанский авиационный завод имени горбунова (каз)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Казанский аваиационный и Казанский вертолетный заводы проходят большую модернизацию, их потенциал растет, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Идет большая модернизация авиационного завода, очень серьезная. Также идет большая модернизация казанского вертолетного завода. В прошлом году мы 75 вертолетов изготовили, сейчас наращиваем мехобработку, у нас потенциал будет намного больше", - сказал Минниханов.
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казань
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казань, экономика, россия, рустам минниханов, владимир путин, казанский вертолетный завод, казанский авиационный завод имени горбунова (каз), республика татарстан (татарстан)
Казань, Экономика, Россия, Рустам Минниханов, Владимир Путин, Казанский вертолетный завод, Казанский авиационный завод имени Горбунова (КАЗ), Республика Татарстан (Татарстан)
Минниханов доложил Путину о модернизации авиационного завода в Казани

Минниханов: авиационный и вертолетный заводы проходят большую модернизацию

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЦех Казанского авиационного завода
Цех Казанского авиационного завода - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Цех Казанского авиационного завода . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Казанский аваиационный и Казанский вертолетный заводы проходят большую модернизацию, их потенциал растет, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Идет большая модернизация авиационного завода, очень серьезная. Также идет большая модернизация казанского вертолетного завода. В прошлом году мы 75 вертолетов изготовили, сейчас наращиваем мехобработку, у нас потенциал будет намного больше", - сказал Минниханов.
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КазаньЭкономикаРоссияРустам МиннихановВладимир ПутинКазанский вертолетный заводКазанский авиационный завод имени Горбунова (КАЗ)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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