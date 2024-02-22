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"Я видел своими глазами". Наемник из США раскрыл, что Россия устроила Киеву
"Я видел своими глазами". Наемник из США раскрыл, что Россия устроила Киеву - РИА Новости, 22.02.2024
"Я видел своими глазами". Наемник из США раскрыл, что Россия устроила Киеву
Российская армия наносит интенсивные удары по ВСУ беспилотниками, что создает серьезные проблемы украинским военным, заявил американский наемник Мэтт Вандайк в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T21:51
2024-02-22T21:51
2024-02-22T21:51
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российская армия наносит интенсивные удары по ВСУ беспилотниками, что создает серьезные проблемы украинским военным, заявил американский наемник Мэтт Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Большая проблема заключается в том, что на фронте есть не только артиллерия. Россияне охотятся на нас с помощью дронов и сбрасывают гранаты. Я столкнулся с этим и сам", — заявил он.По словам Вандайка, российская армия наносила удары и по наемникам из его группы. Он также заявил о существенной нехватке живой силы в ВСУ и нежелании многих украинцев быть мобилизованными."У нас была такая же проблема во время Вьетнамской войны", — напомнил Вандайк.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную силу FPV-дронов российского производства. Так, издание Forbes сообщало, что Россия массово производит такую технику для борьбы с Вооруженными силами Украины. Она выводит из строя большое количество бронемашин и артиллерии ВСУ.
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политика, россия, вооруженные силы украины, украина
Политика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
"Я видел своими глазами". Наемник из США раскрыл, что Россия устроила Киеву
Наемник из США Вандайк: Россия начала охоту на ВСУ с помощью маленьких дронов