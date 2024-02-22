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Путин ответил на вопрос о размере утильсбора - РИА Новости, 22.02.2024
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22:11 22.02.2024
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Путин ответил на вопрос о размере утильсбора
Путин ответил на вопрос о размере утильсбора - РИА Новости, 22.02.2024
Путин ответил на вопрос о размере утильсбора
Утилизационный сбор идет в том числе на поддержку производителей грузовиков, поэтому надо подумать, как обеспечить баланс между их интересами и интересами... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:11
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экономика
авто
россия
владимир путин
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Утилизационный сбор идет в том числе на поддержку производителей грузовиков, поэтому надо подумать, как обеспечить баланс между их интересами и интересами перевозчиков, приобретающих большегрузы, заявил президент России Владимир Путин. Глава российского государства в четверг встретился с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта. Один из участников встречи попросил снизить финансовую нагрузку на перевозчиков, возникшую из-за утилизационного сбора. По его словам, сейчас при приобретении среднего тягача утильсбор составляет от 1,5 миллионов рублей. "Если бы сейчас здесь были бы производители, они бы сказали: "не слушай его". Потому что этот утильсбор идет на поддержку производителей транспорта, в том числе на поддержку тех, кто производит грузовики, включая КАМАЗ. Здесь, конечно, должен быть баланс... Я понимаю, о чем вы говорите, мы подумаем, как это сбалансировать", - пообещал Путин.
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экономика, авто, россия, владимир путин, камаз (завод)
Экономика, Авто, Россия, Владимир Путин, КамАЗ (завод)
Путин ответил на вопрос о размере утильсбора

Путин об утильсборе: нужен баланс между интересами перевозчиков и производителей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Утилизационный сбор идет в том числе на поддержку производителей грузовиков, поэтому надо подумать, как обеспечить баланс между их интересами и интересами перевозчиков, приобретающих большегрузы, заявил президент России Владимир Путин.
Глава российского государства в четверг встретился с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта. Один из участников встречи попросил снизить финансовую нагрузку на перевозчиков, возникшую из-за утилизационного сбора. По его словам, сейчас при приобретении среднего тягача утильсбор составляет от 1,5 миллионов рублей.
"Если бы сейчас здесь были бы производители, они бы сказали: "не слушай его". Потому что этот утильсбор идет на поддержку производителей транспорта, в том числе на поддержку тех, кто производит грузовики, включая КАМАЗ. Здесь, конечно, должен быть баланс... Я понимаю, о чем вы говорите, мы подумаем, как это сбалансировать", - пообещал Путин.
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