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Путин ответил на вопрос о размере утильсбора
Путин ответил на вопрос о размере утильсбора - РИА Новости, 22.02.2024
Путин ответил на вопрос о размере утильсбора
Утилизационный сбор идет в том числе на поддержку производителей грузовиков, поэтому надо подумать, как обеспечить баланс между их интересами и интересами... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:11
2024-02-22T22:11
2024-02-22T22:11
экономика
авто
россия
владимир путин
камаз (завод)
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Утилизационный сбор идет в том числе на поддержку производителей грузовиков, поэтому надо подумать, как обеспечить баланс между их интересами и интересами перевозчиков, приобретающих большегрузы, заявил президент России Владимир Путин. Глава российского государства в четверг встретился с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта. Один из участников встречи попросил снизить финансовую нагрузку на перевозчиков, возникшую из-за утилизационного сбора. По его словам, сейчас при приобретении среднего тягача утильсбор составляет от 1,5 миллионов рублей. "Если бы сейчас здесь были бы производители, они бы сказали: "не слушай его". Потому что этот утильсбор идет на поддержку производителей транспорта, в том числе на поддержку тех, кто производит грузовики, включая КАМАЗ. Здесь, конечно, должен быть баланс... Я понимаю, о чем вы говорите, мы подумаем, как это сбалансировать", - пообещал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, владимир путин, камаз (завод)
Экономика, Авто, Россия, Владимир Путин, КамАЗ (завод)
Путин ответил на вопрос о размере утильсбора
Путин об утильсборе: нужен баланс между интересами перевозчиков и производителей