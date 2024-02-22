https://ria.ru/20240222/utilsbor-1929083236.html

Путин ответил на вопрос о размере утильсбора

Путин ответил на вопрос о размере утильсбора - РИА Новости, 22.02.2024

Путин ответил на вопрос о размере утильсбора

Утилизационный сбор идет в том числе на поддержку производителей грузовиков, поэтому надо подумать, как обеспечить баланс между их интересами и интересами... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T22:11

2024-02-22T22:11

2024-02-22T22:11

экономика

авто

россия

владимир путин

камаз (завод)

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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Утилизационный сбор идет в том числе на поддержку производителей грузовиков, поэтому надо подумать, как обеспечить баланс между их интересами и интересами перевозчиков, приобретающих большегрузы, заявил президент России Владимир Путин. Глава российского государства в четверг встретился с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта. Один из участников встречи попросил снизить финансовую нагрузку на перевозчиков, возникшую из-за утилизационного сбора. По его словам, сейчас при приобретении среднего тягача утильсбор составляет от 1,5 миллионов рублей. "Если бы сейчас здесь были бы производители, они бы сказали: "не слушай его". Потому что этот утильсбор идет на поддержку производителей транспорта, в том числе на поддержку тех, кто производит грузовики, включая КАМАЗ. Здесь, конечно, должен быть баланс... Я понимаю, о чем вы говорите, мы подумаем, как это сбалансировать", - пообещал Путин.

https://ria.ru/20231227/minpromtorg-1918558753.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, владимир путин, камаз (завод)