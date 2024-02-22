https://ria.ru/20240222/ukraina-1929061547.html
"На фронт ее". В ЕС пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине
"На фронт ее". В ЕС пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 22.02.2024
"На фронт ее". В ЕС пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разозлила европейских пользователей социальной сети X, заявив о необходимости продолжить поддержку Украины и наращивать... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:14
2024-02-22T19:14
2024-02-22T19:14
политика
украина
киев
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8edd916081e5aff572a6e7307ae58def.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разозлила европейских пользователей социальной сети X, заявив о необходимости продолжить поддержку Украины и наращивать оборонительные возможности ЕС."Отправляйся на фронт сама", — написали в комментариях."Я потеряла к вам уважение. К сожалению, вы не более, чем марионетка власть имущих", — считает участница дискуссии."Дайте уже этой даме украинский паспорт, пожалуйста!" — написали в беседе."Наступит день, когда ты сядешь в тюрьму на всю оставшуюся жизнь", — полагает пользователь."Вы не поддерживаете украинский народ, а уничтожаете его. Вы поддерживаете Зеленского и элиту, контролирующую оружейную промышленность", — отметили в комментариях.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929059653.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929027772.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2731caaa871c1d4729f2a442dba4f09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, киев, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины