https://ria.ru/20240222/ukraina-1929061547.html

"На фронт ее". В ЕС пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине

"На фронт ее". В ЕС пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 22.02.2024

"На фронт ее". В ЕС пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разозлила европейских пользователей социальной сети X, заявив о необходимости продолжить поддержку Украины и наращивать... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T19:14

2024-02-22T19:14

2024-02-22T19:14

политика

украина

киев

урсула фон дер ляйен

сергей лавров

евросоюз

еврокомиссия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разозлила европейских пользователей социальной сети X, заявив о необходимости продолжить поддержку Украины и наращивать оборонительные возможности ЕС."Отправляйся на фронт сама", — написали в комментариях."Я потеряла к вам уважение. К сожалению, вы не более, чем марионетка власть имущих", — считает участница дискуссии."Дайте уже этой даме украинский паспорт, пожалуйста!" — написали в беседе."Наступит день, когда ты сядешь в тюрьму на всю оставшуюся жизнь", — полагает пользователь."Вы не поддерживаете украинский народ, а уничтожаете его. Вы поддерживаете Зеленского и элиту, контролирующую оружейную промышленность", — отметили в комментариях.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1929059653.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1929027772.html

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политика, украина, киев, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, вооруженные силы украины