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"На фронт ее". В ЕС пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 22.02.2024
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19:14 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929061547.html
"На фронт ее". В ЕС пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине
"На фронт ее". В ЕС пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 22.02.2024
"На фронт ее". В ЕС пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разозлила европейских пользователей социальной сети X, заявив о необходимости продолжить поддержку Украины и наращивать... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:14
2024-02-22T19:14
политика
украина
киев
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разозлила европейских пользователей социальной сети X, заявив о необходимости продолжить поддержку Украины и наращивать оборонительные возможности ЕС."Отправляйся на фронт сама", — написали в комментариях."Я потеряла к вам уважение. К сожалению, вы не более, чем марионетка власть имущих", — считает участница дискуссии."Дайте уже этой даме украинский паспорт, пожалуйста!" — написали в беседе."Наступит день, когда ты сядешь в тюрьму на всю оставшуюся жизнь", — полагает пользователь."Вы не поддерживаете украинский народ, а уничтожаете его. Вы поддерживаете Зеленского и элиту, контролирующую оружейную промышленность", — отметили в комментариях.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929059653.html
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политика, украина, киев, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины

"На фронт ее". В ЕС пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разозлила европейских пользователей социальной сети X, заявив о необходимости продолжить поддержку Украины и наращивать оборонительные возможности ЕС.
«
"Отправляйся на фронт сама", — написали в комментариях.
"Я потеряла к вам уважение. К сожалению, вы не более, чем марионетка власть имущих", — считает участница дискуссии.
"Дайте уже этой даме украинский паспорт, пожалуйста!" — написали в беседе.
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"Наступит день, когда ты сядешь в тюрьму на всю оставшуюся жизнь", — полагает пользователь.
"Вы не поддерживаете украинский народ, а уничтожаете его. Вы поддерживаете Зеленского и элиту, контролирующую оружейную промышленность", — отметили в комментариях.
Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
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ПолитикаУкраинаКиевУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияВооруженные силы Украины
 
 
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