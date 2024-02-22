https://ria.ru/20240222/ukraina-1929061369.html

МВФ признал, что жизнеспособность Украины зависит от иностранной помощи

МВФ признал, что жизнеспособность Украины зависит от иностранной помощи - РИА Новости, 22.02.2024

МВФ признал, что жизнеспособность Украины зависит от иностранной помощи

Жизнеспособность Украины зависит от своевременной иностранной помощи, включая финансовую поддержку США, заявила директор департамента коммуникаций... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T19:13

2024-02-22T19:13

2024-02-22T19:13

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Жизнеспособность Украины зависит от своевременной иностранной помощи, включая финансовую поддержку США, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Своевременная поддержка со стороны международного сообщества, включая США, критически важна, чтобы страна оставалась на пути финансовой и внешней жизнеспособности", - сказала она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости. По ее словам, в Варшаве в настоящее время все еще продолжает работу миссия МВФ, которая проводит уже третий пересмотр программы финансовой помощи Украине. Представитель МВФ также подтвердила, что в текущем году Киеву потребуется порядка 42 миллиардов долларов внешнего финансирования, включая порядка 32 миллиардов долларов "официальной помощи доноров". В среду представитель МВФ сообщил РИА Новости, что фонд не подтверждает близость к решению о выделении Украине нового транша помощи, поскольку все еще пересматривает программу финансирования. В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. МВФ опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240217/ukraina-1927828967.html

https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, мвф, в мире, ситуация в днр и лнр