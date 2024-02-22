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МВФ признал, что жизнеспособность Украины зависит от иностранной помощи - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929061369.html
МВФ признал, что жизнеспособность Украины зависит от иностранной помощи
МВФ признал, что жизнеспособность Украины зависит от иностранной помощи - РИА Новости, 22.02.2024
МВФ признал, что жизнеспособность Украины зависит от иностранной помощи
Жизнеспособность Украины зависит от своевременной иностранной помощи, включая финансовую поддержку США, заявила директор департамента коммуникаций... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:13
2024-02-22T19:13
специальная военная операция на украине
украина
мвф
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Жизнеспособность Украины зависит от своевременной иностранной помощи, включая финансовую поддержку США, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Своевременная поддержка со стороны международного сообщества, включая США, критически важна, чтобы страна оставалась на пути финансовой и внешней жизнеспособности", - сказала она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости. По ее словам, в Варшаве в настоящее время все еще продолжает работу миссия МВФ, которая проводит уже третий пересмотр программы финансовой помощи Украине. Представитель МВФ также подтвердила, что в текущем году Киеву потребуется порядка 42 миллиардов долларов внешнего финансирования, включая порядка 32 миллиардов долларов "официальной помощи доноров". В среду представитель МВФ сообщил РИА Новости, что фонд не подтверждает близость к решению о выделении Украине нового транша помощи, поскольку все еще пересматривает программу финансирования. В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. МВФ опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927828967.html
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украина, мвф, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, МВФ, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
МВФ признал, что жизнеспособность Украины зависит от иностранной помощи

МВФ: международная поддержка критически важна для жизнеспособности Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Жизнеспособность Украины зависит от своевременной иностранной помощи, включая финансовую поддержку США, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Своевременная поддержка со стороны международного сообщества, включая США, критически важна, чтобы страна оставалась на пути финансовой и внешней жизнеспособности", - сказала она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости. По ее словам, в Варшаве в настоящее время все еще продолжает работу миссия МВФ, которая проводит уже третий пересмотр программы финансовой помощи Украине.
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Представитель МВФ также подтвердила, что в текущем году Киеву потребуется порядка 42 миллиардов долларов внешнего финансирования, включая порядка 32 миллиардов долларов "официальной помощи доноров".
В среду представитель МВФ сообщил РИА Новости, что фонд не подтверждает близость к решению о выделении Украине нового транша помощи, поскольку все еще пересматривает программу финансирования.
В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. МВФ опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.
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