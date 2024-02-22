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Все начинает рушиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта - РИА Новости, 22.02.2024
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17:10 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929027772.html
Все начинает рушиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
Все начинает рушиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта - РИА Новости, 22.02.2024
Все начинает рушиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
Украинскую армию ждет стратегическое обрушение обороны, если фронт начнет двигаться после потери Авдеевки, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в своем... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:10
2024-02-22T17:10
политика
авдеевка
донецк
донецкая народная республика
олег стариков
сергей шойгу
владимир путин
служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинскую армию ждет стратегическое обрушение обороны, если фронт начнет двигаться после потери Авдеевки, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube.&quot;Вот они (россияне. — Прим. ред.) в Авдеевке вышли на эту линию. &lt;…&gt; За неделю мы должны быстро создать или восстановить, или укрепить нашу линию обороны. Если мы ее сейчас не сделаем по всем законам инженерного искусства и военной науки, нам придется отойти на другую линию&quot;, — сказал эксперт.По его словам, если фронт продолжит двигаться, произойдет сначала оперативно-тактическое, а затем и стратегическое обрушение украинской обороны.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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политика, авдеевка, донецк, донецкая народная республика, олег стариков, сергей шойгу, владимир путин, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, россия
Политика, Авдеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Олег Стариков, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Россия
Все начинает рушиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта

Стариков: ВСУ ждет стратегическое обрушение обороны после потери Авдеевки

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинскую армию ждет стратегическое обрушение обороны, если фронт начнет двигаться после потери Авдеевки, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube.
«

"Вот они (россияне. — Прим. ред.) в Авдеевке вышли на эту линию. <…> За неделю мы должны быстро создать или восстановить, или укрепить нашу линию обороны. Если мы ее сейчас не сделаем по всем законам инженерного искусства и военной науки, нам придется отойти на другую линию", — сказал эксперт.

По его словам, если фронт продолжит двигаться, произойдет сначала оперативно-тактическое, а затем и стратегическое обрушение украинской обороны.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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ПолитикаАвдеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаОлег СтариковСергей ШойгуВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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