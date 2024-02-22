https://ria.ru/20240222/ukraina-1929027772.html

Все начинает рушиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта

Все начинает рушиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта - РИА Новости, 22.02.2024

Все начинает рушиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта

Украинскую армию ждет стратегическое обрушение обороны, если фронт начнет двигаться после потери Авдеевки, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в своем... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:10

2024-02-22T17:10

2024-02-22T17:10

политика

авдеевка

донецк

донецкая народная республика

олег стариков

сергей шойгу

владимир путин

служба безопасности украины

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинскую армию ждет стратегическое обрушение обороны, если фронт начнет двигаться после потери Авдеевки, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube."Вот они (россияне. — Прим. ред.) в Авдеевке вышли на эту линию. <…> За неделю мы должны быстро создать или восстановить, или укрепить нашу линию обороны. Если мы ее сейчас не сделаем по всем законам инженерного искусства и военной науки, нам придется отойти на другую линию", — сказал эксперт.По его словам, если фронт продолжит двигаться, произойдет сначала оперативно-тактическое, а затем и стратегическое обрушение украинской обороны.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.

https://ria.ru/20240222/vsu-1929013190.html

авдеевка

донецк

донецкая народная республика

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политика, авдеевка, донецк, донецкая народная республика, олег стариков, сергей шойгу, владимир путин, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, россия