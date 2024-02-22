https://ria.ru/20240222/ukraina-1928882893.html

ВСУ расстреляли своих отступающих солдат у Кременной, заявил Марочко

ВСУ расстреляли своих отступающих солдат у Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 22.02.2024

ВСУ расстреляли своих отступающих солдат у Кременной, заявил Марочко

ВСУ расстреляли своих отступающих солдат на сватовско-кременском участке, отступавших обстреливали из стрелкового оружия и миномётов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T08:18

2024-02-22T08:18

2024-02-22T08:18

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

херсонская область

андрей марочко

владимир сальдо

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. ВСУ расстреляли своих отступающих солдат на сватовско-кременском участке, отступавших обстреливали из стрелкового оружия и миномётов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Западнее населенного пункта Кременная после непродолжительного огневого контакта с нашими войсками в районе Торского, украинские боевики (до взвода) покинули свои позиции и попытались отступить на второстепенные позиции. Однако со стороны этих позиций был открыт плотный стрелковый огонь", - сообщил Марочко. Он добавил, что часть отступающих украинских военных открыла ответный огонь, после чего по ним начали бить 120-мм и 60-мм минометы ВСУ. "По предварительной оценке, безвозвратные потери противника в результате "дружественного огня" составили порядка 10 военнослужащих", - сообщил Марочко. На фоне массовых отказов военных ВСУ воевать киевский режим использует заградотряды. В конце декабря РИА Новости публиковало видео расстрела нескольких украинских военнослужащих их же сослуживцами, после того как группа солдат ВСУ покинула свои позиции из-за штурма со стороны российских подразделений. В середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стрельбе заградотрядом по солдатам ВСУ за отказ форсировать Днепр. В начале октября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа.

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928874042.html

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928874042.html

луганская народная республика

кременная

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, кременная, херсонская область , андрей марочко, владимир сальдо, денис пушилин, вооруженные силы украины, в мире