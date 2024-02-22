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ВСУ расстреляли своих отступающих солдат у Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928882893.html
ВСУ расстреляли своих отступающих солдат у Кременной, заявил Марочко
ВСУ расстреляли своих отступающих солдат у Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 22.02.2024
ВСУ расстреляли своих отступающих солдат у Кременной, заявил Марочко
ВСУ расстреляли своих отступающих солдат на сватовско-кременском участке, отступавших обстреливали из стрелкового оружия и миномётов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T08:18
2024-02-22T08:18
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
херсонская область
андрей марочко
владимир сальдо
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. ВСУ расстреляли своих отступающих солдат на сватовско-кременском участке, отступавших обстреливали из стрелкового оружия и миномётов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Западнее населенного пункта Кременная после непродолжительного огневого контакта с нашими войсками в районе Торского, украинские боевики (до взвода) покинули свои позиции и попытались отступить на второстепенные позиции. Однако со стороны этих позиций был открыт плотный стрелковый огонь", - сообщил Марочко. Он добавил, что часть отступающих украинских военных открыла ответный огонь, после чего по ним начали бить 120-мм и 60-мм минометы ВСУ. "По предварительной оценке, безвозвратные потери противника в результате "дружественного огня" составили порядка 10 военнослужащих", - сообщил Марочко. На фоне массовых отказов военных ВСУ воевать киевский режим использует заградотряды. В конце декабря РИА Новости публиковало видео расстрела нескольких украинских военнослужащих их же сослуживцами, после того как группа солдат ВСУ покинула свои позиции из-за штурма со стороны российских подразделений. В середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стрельбе заградотрядом по солдатам ВСУ за отказ форсировать Днепр. В начале октября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа.
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928874042.html
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928874042.html
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луганская народная республика, кременная, херсонская область , андрей марочко, владимир сальдо, денис пушилин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Херсонская область , Андрей Марочко, Владимир Сальдо, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ расстреляли своих отступающих солдат у Кременной, заявил Марочко

Марочко: ВСУ убили своих отступающих солдат на сватовско-кременском участке

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. ВСУ расстреляли своих отступающих солдат на сватовско-кременском участке, отступавших обстреливали из стрелкового оружия и миномётов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Западнее населенного пункта Кременная после непродолжительного огневого контакта с нашими войсками в районе Торского, украинские боевики (до взвода) покинули свои позиции и попытались отступить на второстепенные позиции. Однако со стороны этих позиций был открыт плотный стрелковый огонь", - сообщил Марочко.
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Он добавил, что часть отступающих украинских военных открыла ответный огонь, после чего по ним начали бить 120-мм и 60-мм минометы ВСУ.
"По предварительной оценке, безвозвратные потери противника в результате "дружественного огня" составили порядка 10 военнослужащих", - сообщил Марочко.
На фоне массовых отказов военных ВСУ воевать киевский режим использует заградотряды. В конце декабря РИА Новости публиковало видео расстрела нескольких украинских военнослужащих их же сослуживцами, после того как группа солдат ВСУ покинула свои позиции из-за штурма со стороны российских подразделений. В середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стрельбе заградотрядом по солдатам ВСУ за отказ форсировать Днепр. В начале октября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКременнаяХерсонская областьАндрей МарочкоВладимир СальдоДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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