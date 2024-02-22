ВСУ расстреляли своих отступающих солдат у Кременной, заявил Марочко
Марочко: ВСУ убили своих отступающих солдат на сватовско-кременском участке
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. ВСУ расстреляли своих отступающих солдат на сватовско-кременском участке, отступавших обстреливали из стрелкового оружия и миномётов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Западнее населенного пункта Кременная после непродолжительного огневого контакта с нашими войсками в районе Торского, украинские боевики (до взвода) покинули свои позиции и попытались отступить на второстепенные позиции. Однако со стороны этих позиций был открыт плотный стрелковый огонь", - сообщил Марочко.
Он добавил, что часть отступающих украинских военных открыла ответный огонь, после чего по ним начали бить 120-мм и 60-мм минометы ВСУ.
"По предварительной оценке, безвозвратные потери противника в результате "дружественного огня" составили порядка 10 военнослужащих", - сообщил Марочко.
На фоне массовых отказов военных ВСУ воевать киевский режим использует заградотряды. В конце декабря РИА Новости публиковало видео расстрела нескольких украинских военнослужащих их же сослуживцами, после того как группа солдат ВСУ покинула свои позиции из-за штурма со стороны российских подразделений. В середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стрельбе заградотрядом по солдатам ВСУ за отказ форсировать Днепр. В начале октября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа.