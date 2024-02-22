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"Слабое место": офицер СБУ раскрыл, где Россия нанесет удар после Авдеевки - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 22.02.2024 (обновлено: 07:04 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/udar-1928876872.html
"Слабое место": офицер СБУ раскрыл, где Россия нанесет удар после Авдеевки
"Слабое место": офицер СБУ раскрыл, где Россия нанесет удар после Авдеевки - РИА Новости, 22.02.2024
"Слабое место": офицер СБУ раскрыл, где Россия нанесет удар после Авдеевки
Российские войска держат ВСУ в постоянном напряжении, выискивая бреши в обороне, в то время как слабое место украинской армии находится в Запорожье, куда и... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T06:18
2024-02-22T07:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
авдеевка
олег стариков
игорь луценко
сергей шойгу
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские войска держат ВСУ в постоянном напряжении, выискивая бреши в обороне, в то время как слабое место украинской армии находится в Запорожье, куда и может быть нанесен удар, такое мнение выразил отставной полковник СБУ Олег Стариков в беседе с украинским журналистом Василием Головановым."Они (российские войска. — Прим. ред.) постоянно держат нашу оборону на всей линии боевого соприкосновения в напряжении, ищут слабые места &lt;…&gt;. Сейчас слабое место у нас – это Запорожье", — считает эксперт.Стариков выразил предположение, что российская армия будет проводить отвлекающие маневры на севере, а главный удар, по его словам, будет нанесен на юге."В зимней военной кампании 24-го года они применяют военную стратегию, так называемые качели. Ударят в одном месте – отойдут, бьют в другом", — выразил мнение эксперт.Ранее депутат Верховной рады Игорь Луценко заявил, что вслед за Авдеевкой Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье. Луценко добавил, что основной причиной постоянных отступлений стало эффективное применение ВС России управляемых авиационных бомб.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
https://ria.ru/20240221/zelenskiy-1928759485.html
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в мире, украина, россия, авдеевка, олег стариков, игорь луценко, сергей шойгу, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Авдеевка, Олег Стариков, Игорь Луценко, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
"Слабое место": офицер СБУ раскрыл, где Россия нанесет удар после Авдеевки

Полковник СБУ Стариков назвал уязвимым для ВСУ местом Запорожье

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоец 55-й мотострелковой бригады ЦВО на зачистке Авдеевки
Боец 55-й мотострелковой бригады ЦВО на зачистке Авдеевки - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боец 55-й мотострелковой бригады ЦВО на зачистке Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские войска держат ВСУ в постоянном напряжении, выискивая бреши в обороне, в то время как слабое место украинской армии находится в Запорожье, куда и может быть нанесен удар, такое мнение выразил отставной полковник СБУ Олег Стариков в беседе с украинским журналистом Василием Головановым.
"Они (российские войска. — Прим. ред.) постоянно держат нашу оборону на всей линии боевого соприкосновения в напряжении, ищут слабые места <…>. Сейчас слабое место у нас – это Запорожье", — считает эксперт.
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Стариков выразил предположение, что российская армия будет проводить отвлекающие маневры на севере, а главный удар, по его словам, будет нанесен на юге.
«
"В зимней военной кампании 24-го года они применяют военную стратегию, так называемые качели. Ударят в одном месте – отойдут, бьют в другом", — выразил мнение эксперт.
Ранее депутат Верховной рады Игорь Луценко заявил, что вслед за Авдеевкой Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье. Луценко добавил, что основной причиной постоянных отступлений стало эффективное применение ВС России управляемых авиационных бомб.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАвдеевкаОлег СтариковИгорь ЛуценкоСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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