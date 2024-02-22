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"Слабое место": офицер СБУ раскрыл, где Россия нанесет удар после Авдеевки
"Слабое место": офицер СБУ раскрыл, где Россия нанесет удар после Авдеевки - РИА Новости, 22.02.2024
"Слабое место": офицер СБУ раскрыл, где Россия нанесет удар после Авдеевки
Российские войска держат ВСУ в постоянном напряжении, выискивая бреши в обороне, в то время как слабое место украинской армии находится в Запорожье, куда и... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T06:18
2024-02-22T06:18
2024-02-22T07:04
специальная военная операция на украине
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игорь луценко
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские войска держат ВСУ в постоянном напряжении, выискивая бреши в обороне, в то время как слабое место украинской армии находится в Запорожье, куда и может быть нанесен удар, такое мнение выразил отставной полковник СБУ Олег Стариков в беседе с украинским журналистом Василием Головановым."Они (российские войска. — Прим. ред.) постоянно держат нашу оборону на всей линии боевого соприкосновения в напряжении, ищут слабые места <…>. Сейчас слабое место у нас – это Запорожье", — считает эксперт.Стариков выразил предположение, что российская армия будет проводить отвлекающие маневры на севере, а главный удар, по его словам, будет нанесен на юге."В зимней военной кампании 24-го года они применяют военную стратегию, так называемые качели. Ударят в одном месте – отойдут, бьют в другом", — выразил мнение эксперт.Ранее депутат Верховной рады Игорь Луценко заявил, что вслед за Авдеевкой Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье. Луценко добавил, что основной причиной постоянных отступлений стало эффективное применение ВС России управляемых авиационных бомб.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
https://ria.ru/20240221/zelenskiy-1928759485.html
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"Слабое место": офицер СБУ раскрыл, где Россия нанесет удар после Авдеевки
Полковник СБУ Стариков назвал уязвимым для ВСУ местом Запорожье