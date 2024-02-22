https://ria.ru/20240222/trevoga-1929087135.html

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.02.2024

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Днепропетровской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T22:54

2024-02-22T22:54

2024-02-22T22:54

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Днепропетровской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным карты, тревогу первой объявили в Днепропетровской области - в 21.59 мск. В 22.10 тревога прозвучала в остальных указанных регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, одесская область, украина, россия, вооруженные силы украины