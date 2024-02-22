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Российские военные научились заводскому ремонту танков в полевых условиях - РИА Новости, 22.02.2024
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14:36 22.02.2024 (обновлено: 14:54 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/tanki-1928991733.html
Российские военные научились заводскому ремонту танков в полевых условиях
Российские военные научились заводскому ремонту танков в полевых условиях - РИА Новости, 22.02.2024
Российские военные научились заводскому ремонту танков в полевых условиях
Военнослужащие действующей в зоне СВО группировки войск "Восток" создали метод ремонта подбитых танков в полевых условиях, который раньше был возможен только на РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:36
2024-02-22T14:54
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военнослужащие действующей в зоне СВО группировки войск "Восток" создали метод ремонта подбитых танков в полевых условиях, который раньше был возможен только на заводах, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Восток" в полевых условиях восстанавливают подбитые танки, которые раньше можно было ремонтировать только на заводе. Разработанная ими методика уже доказала свою эффективность и ускорила процесс возвращения боевых машин на передовую. На участке ремонта танков Т-80 и их модификаций работа кипит даже ночью. Ремонт занимает в среднем от 2 до 3 суток", - рассказали в военном ведомстве. При "тяжелых случаях" на восстановление техники уходит до 5 дней. После ремонта машины проверяют, а затем передают представителям воинских подразделений. "Сейчас меняем поврежденный прицел на танке Т-80 БВМ. В моей практике были случаи, когда меняли башню танка. Полностью её отвязали, поставили новую. Также меняем ходовую часть танка, пушки, гусеницы, подвесные, опорные катки. Дополнительную динамическую броню вешаем. В общем, здесь мы делаем всё, что связано с техникой", - сказал мастер ремонтной роты Александр, видео разговора с которым приводит МО РФ. Как рассказал механик Владимир, ремонтировать танки требуется не только качественно, но и оперативно. "Машины приходят с разными неисправностями. Мы выполняем свой долг. Наша задача заключается в быстром, оперативном, а главное качественном восстановлении вооружения. Чтобы техника не задерживалась у нас долго, а как можно скорее убыла на передовые позиции для выполнения боевых задач", - отметил Владимир. Согласно сообщению, опыт ремонтников группировки "Восток" оценили в экспертной среде: представители научно-исследовательских институтов интересуются мнением механиков, консультируются с ними, как улучшить броню и увеличить огневую мощь танков.
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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные научились заводскому ремонту танков в полевых условиях

Минобороны показало, как в полевых условиях чинят танки до заводского уровня

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПогрузка БМП-1 после ремонта, произведенного подразделением группировки войск "Восток". 21 февраля 2024
Погрузка БМП-1 после ремонта, произведенного подразделением группировки войск Восток. 21 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Погрузка БМП-1 после ремонта, произведенного подразделением группировки войск "Восток". 21 февраля 2024
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военнослужащие действующей в зоне СВО группировки войск "Восток" создали метод ремонта подбитых танков в полевых условиях, который раньше был возможен только на заводах, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Восток" в полевых условиях восстанавливают подбитые танки, которые раньше можно было ремонтировать только на заводе. Разработанная ими методика уже доказала свою эффективность и ускорила процесс возвращения боевых машин на передовую. На участке ремонта танков Т-80 и их модификаций работа кипит даже ночью. Ремонт занимает в среднем от 2 до 3 суток", - рассказали в военном ведомстве.
При "тяжелых случаях" на восстановление техники уходит до 5 дней. После ремонта машины проверяют, а затем передают представителям воинских подразделений.
"Сейчас меняем поврежденный прицел на танке Т-80 БВМ. В моей практике были случаи, когда меняли башню танка. Полностью её отвязали, поставили новую. Также меняем ходовую часть танка, пушки, гусеницы, подвесные, опорные катки. Дополнительную динамическую броню вешаем. В общем, здесь мы делаем всё, что связано с техникой", - сказал мастер ремонтной роты Александр, видео разговора с которым приводит МО РФ.
Как рассказал механик Владимир, ремонтировать танки требуется не только качественно, но и оперативно. "Машины приходят с разными неисправностями. Мы выполняем свой долг. Наша задача заключается в быстром, оперативном, а главное качественном восстановлении вооружения. Чтобы техника не задерживалась у нас долго, а как можно скорее убыла на передовые позиции для выполнения боевых задач", - отметил Владимир.
Согласно сообщению, опыт ремонтников группировки "Восток" оценили в экспертной среде: представители научно-исследовательских институтов интересуются мнением механиков, консультируются с ними, как улучшить броню и увеличить огневую мощь танков.
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