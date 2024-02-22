https://ria.ru/20240222/tanki-1928975552.html

Российские танки блестяще показали себя на СВО, заявил Медведев

Российские танки блестяще показали себя на СВО, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Российские танки блестяще показали себя на СВО, заявил Медведев

Российские танки Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ и Т-72Б3М блестяще себя зарекомендовали в ходе спецоперации, они действуют лучше западных, особенно в модернизированном РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:55

2024-02-22T13:55

2024-02-22T13:55

новое оружие россии

россия

дмитрий медведев

владимир путин

т-90м

т-72б3м

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские танки Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ и Т-72Б3М блестяще себя зарекомендовали в ходе спецоперации, они действуют лучше западных, особенно в модернизированном варианте, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза дал интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Его спросили о том, достаточно ли сейчас мощностей для реализации целей СВО и возможностей оснащения войск в том числе новыми танками "Армата". "У нас есть другие танки, которые блестяще себя зарекомендовали в период СВО – это Т-90М "Прорыв", который недавно президент (России Владимир Путин – ред.) назвал лучшим танком в мире. Я хотел бы полностью разделить эту позицию", - заявил Медведев. Он отметил, что это доказывают и разговоры с теми, кто принимает участие в СВО как на полигонах, так и на линии боевого соприкосновения. "Боевые командиры, которые вернулись с передовой, формируют часть, просили помочь получить Т-90М. Это очень хорошее оружие. Ну, и другие танки, если мы о них заговорили, это Т-80БВМ и Т-72Б3М. Почему я эти буквы с цифрами называю? Это модернизированные танки. Да, их проект 1980–70-х годов, но эти танки точно себя показывают не хуже, а лучше западных, особенно в модернизированном варианте", - подчеркнул зампред Совбеза.

https://ria.ru/20240216/tank-1927729245.html

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928549056.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, владимир путин, т-90м, т-72б3м